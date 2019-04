TV3 compensará a los partidos que no fueron a la protesta independentista de Madrid

TV3 y los partidos que no participaron en la manifestación independentista de Madrid del 16 de marzo han llegado a un acuerdo para que la televisión les compense con una cobertura especial durante la campaña de las elecciones generales.

Según el acuerdo, el espacio se emitirá el sábado 13 de abril de 17 a 19 horas por TV3, el 3/24 y Catalunya Informació: 34 minutos corresponderán a Ciudadanos, 40 al PP y 47 al PSC.

Este pacto llega después de que Cs llevara ante la Junta Electoral Central (JEC) la cobertura de la protesta, por entender que se daba un trato de favor a los partidos soberanistas que participaron en la marcha.

El acuerdo también establece que los partidos compensados "escogerán los actos sobre los que informar", que podrán ser en directo ese mismo sábado o podrán ser grabados y emitidos en ese momento.

El documento incluye la firma de representantes del canal autonómico, de los partidos afectados (PSC, Cs, PP) y de los que participaron en la manifestación y concurren a las generales (JxCat, ERC, En Comú Podem).

Comisión de control

La manifestación en Madrid también ha sido objeto de pregunta este viernes en la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), donde Nacho Martín Blanco (Cs) ha enfatizado que la movilización fue un "acto electoral", lo que ha negado la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach.

Ella ha defendido que la cobertura fue "la que se tenía que dar" y ha afirmado que se compensará el 13 de abril porque la cadena tiene la obligación de cumplir las resoluciones.

"Creemos que no incumplimos, y no debe de estar tan claro si las juntas electorales se contradicen", ha dicho en relación a que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona no consideró excesiva la cobertura en un primer momento.

#prisispilítics

Sonia Sierra (Cs) y Esperanza Garcia (PP) han considerado "ridículo" el uso de hashtags como #prisispilítics tras la decisión de la JEC de prohibir 'presos políticos' y 'exilio', a lo que el director de TV3, Vicent Sanchis, ha contestado que lo ridículo es prohibir expresiones.

A preguntas de ERC y JxCat, tanto Sanchis como el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, han dicho que acatan las decisiones de la JEC, lo cual no quiere decir que las compartan, como también han expresado diversas asociaciones periodísticas, que las han criticado.

El PP también ha preguntado por la cobertura del juicio del proceso soberanista, que ha definido como "contraprogramación" del Tribunal Supremo, y Sanchis ha defendido que se ofrece una información exhaustiva porque el tema lo merece, así como que aparecieran imágenes del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, al ser un personaje público.