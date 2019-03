Pablo Iglesias afirma que "ha habido una trama criminal" para "destruir la democracia en España"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "ha habido una trama criminal que involucra a poderes policiales, políticos y mediáticos" que ha buscado "no solamente atacar a partidos políticos" sino "destruir la democracia en España". Una cuestión, ha dicho, que "todos sabíamos pero que ahora dice la Audiencia Nacional".

Ha señalado que "hay que preguntar" si "había un ministro, vicepresidente, presidente dando las órdenes" de esos "policías corruptos" o "actuaban por su cuenta". Al respecto se ha preguntado si "se creen que la gente es idiota".

Iglesias ha participado este sábado en la plaza del Castillo de Pamplona en un acto de encuentro con la militancia de su partido.

Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que Podemos no sólo "va a formar parte del Gobierno en Navarra sino que puede encabezarlo". También ha asegurado que "vamos a ganar las elecciones generales" en la Comunidad foral porque "los navarros no van a entender que UPN se haya aliado con un partido como Ciudadanos que desprecia el autogobierno y tiene que buscar en el diccionario la palabra foralidad".

En su intervención, el dirigente del partido morado ha destacado que "hace una semana pasó algo extraño" cuando "dijimos que los bancos, los fondos buitre, las multinacionales y los propietarios de los medios de comunicación tienen más poder que los diputados"; algo que "señala una democracia menoscabada y limitada".

Una cuestión que "cambió la agenda de la precampaña", ha asegurado, porque "lo que dijimos se diferenciaba de buenas parte de los que dicen el resto de partidos". "Lo que dijimos es la puñetera verdad", ha remarcado Iglesias que ha añadido que, por eso, "se pusieron muy nerviosos".

"Ya no hay que discutir de la ocurrencia de provocadores o de lo que decidan los propietarios de los medios de comunicación", ha señalado Iglesias que ha indicado que "vamos a hablar de las cosas de comer".

"Decir la verdad sale caro y lo hemos vivido en nuestras propias carnes", ha continuado el secretario general de Podemos que ha llamado a la gente que "siente que la democracia no puede estar en manos de los poderes económicos" a "llenar las urnas de pequeñas verdades" y ha manifestado que "la dignidad de un pueblo no tiene que ver de la bandera en la que se envuelve cada uno".

"La verdad tiene una potencia política especial" porque "lo que dijimos lo sabe todo el mundo, no revelamos nada que la gente no supiera". Como ejemplo, ha afirmado que la contratación de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, por el bufete Cuatrecasas es "agradecerle los servicios prestados del Gobierno".

Iglesias se ha referido también a los medios de comunicación y ha criticado que "algunos se han olvidado de decir nombres propios". "¿Acaso nadie sabe lo que significa Eduardo Inda y OK Diario?", se ha preguntado.

Así, ha preguntado a los asistentes por qué "el PSOE unió los votos con PP y Ciudadanos para evitar la comparecencia" del ex comisario Villarejo. "¿Quién tenía interés de que no hubiera un gobierno en España con ministros y ministras de Unidos Podemos?", ha cuestionado Iglesias que ha contestado que "no les gusta vuestra reforma fiscal, no les gusta que si vosotros gobernáis, los que no han pagado impuestos en su vida tenga que esforzarse como se esfuerza la clase trabajadora".

"Se han utilizado las cloacas del Estado para impedir que estuviéramos en el Gobierno y eso se va a notar", ha afirmado el dirigente de Podemos que ha destacado que el próximo 28 de abril, "la gente sencilla y humilde, que manda menos que los dueños de las multinacionales, tienen un instrumento pequeñito para escribir la historia: el voto" que "puede servir para cambiar las cosas en este país". "La gente normal tiene la oportunidad de decir que puede haber un gobierno diferente", ha subrayado.

"Los poderes financieros pueden poner de rodillas al poder judicial"

Pablo Iglesias ha centrado gran parte de su intervención en la banca y se ha preguntado "por qué ningún candidato habla de los bancos esta campaña" y "no recuerda que deben a los ciudadanos de este país 60.000 millones de euros" ni que "deben 3.000 millones en concepto de impuestos a las hipotecas a los ciudadanos de este país". "Si gobernamos, los bancos van a devolver euro por euro a las familias", ha aseverado.

Sobre este último tema, ha incidido en que "hubo llamadas telefónicas al Tribunal Supremo" tras su decisión sobre los gastos hipotecarios para "ponerlo de rodillas a la banca". "Qué humillación al poder judicial que los poderes financieros pongan de rodillas al poder judicial", ha lamentado.

El secretario general de Podemos ha asegurado que el resto de partidos no habla de estas cuestiones porque "están endeudados hasta aquí con los bancos". A este respeto, ha destacado que "nosotros no hemos decidido no pedir un euro a los bancos por coherencia política sino porque cuando lleguemos al gobierno queremos tener las manos libres para poder cumplir nuestro programa". "No queremos consentir que ningún banquero descuelgue el teléfono para decirnos si podemos hablar de una cosa o de otra", ha agregado.

"Por decir esto van a remover cielo y tierra para acabar con Podemos", ha asegurado Iglesias que ha destacado que "hay un instrumento simple, el voto, para decirles a los bancos que todavía queda algo de democracia".

Pablo Iglesias ha propuesto la creación de una banca pública "que asegure crédito a pequeñas y medianas empresas e inversiones en infraestructuras estratégicas". Y ha censurado que se pretenda privatizar entidades financieras "una vez que se han rescatado con dinero público".