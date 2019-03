Javier Maroto (PP): "Sánchez es una amenaza para la estabilidad económica"

Si entras en sus cuentas de Instagram, Facebook o Twitter ves como su actividad aumenta a diario, y si intentas buscar un hueco en su agenda de aquí al 28-A, es misión imposible, no solo porque es el director de campaña de su partido, sino porque desde su cargo de vicesecretario general de Organización está al tanto de casi todo lo que se mueve en el entorno de la calle Génova. Sigue siendo dentro del PP una especie de heterodoxo, con un enorme olfato político para ganarse a los ciudadanos y se le considera uno de los pata negra populares más mediáticos. Es de los pocos que, además de salvarse de la quema del viejo PP, es claramente una estrella ascendente del nuevo equipo de Pablo Casado. Javier Maroto (Vitoria, 1972) es un hombre amable y educado, que hace honor a su profesión de economista, licenciado en Deusto, dando a los argumentos una precisión milimétrica. Afirma con rotundidad que si el voto de centroderecha no es para el PP y se dispersa con Cs y Vox hay un altísimo riesgo de que el próximo Gobierno sea del PSOE y Podemos. No hay pregunta sin respuesta y no muestra incomodidad cuando, este mismo jueves, la entrevista tiene que ser actualizada telefónicamente, debido a la cambiante actualidad política. Dice que los tres partidos de la derecha desean lo mismo: "Echar al okupa de la Moncloa". Insiste en que solo hay dos presidentes posibles: Pablo Casado y Pedro Sánchez. "Si gana el PSOE, volveremos a una crisis como la de Zapatero", sentencia.

¿Casado ha purgado la etapa de Rajoy para hacer un partido a su medida?

La renovación en las listas al Congreso lo que representa es la garantía de este nuevo PP para defender sin complejos nuestro proyecto. La principal razón de esa renovación es tener un equipo preparado para que no vuelva nunca a España otra crisis económica como la que nos dejó Zapatero, que representa lo mismo que el Gobierno Sánchez-Iglesias.

Algunos abogan por pasar página e ir a una refundación entera del PP, ¿está eso en los planes de Casado?

No se trata de plantear refundaciones. Lo único que hay que refundar en España es el Gobierno del país y esa es la prioridad que tiene Pablo Casado. Lo urgente y necesario es que en España haya un Gobierno que atienda las prioridades verdaderas, que el empleo siga creciendo y la actividad económica siga aumentado. Tuvimos ocho años de Zapatero, y destrozó el país, y Sánchez, aunque solo ha estado ocho meses, si gana hará lo mismo. Sánchez no puede estar ni un día, más porque es una amenaza para la estabilidad económica y el empleo.

¿El hecho de que sea Adolfo Suárez segundo por Madrid indica que se van a dirigir a un electorado más centrado para contrarrestar a Vox?

La lista de Madrid es una de las piezas para trasladar un mensaje inequívoco a todo nuestro espectro de centroderecha y poder presentarnos como la única garantía fiable y verdadera a un Gobierno de Sánchez, que es un peligro para muchísimos españoles que tienen una pensión, un empleo, o que son autónomos. La renovación de las listas no solo tiene que ser con discursos, sino también con personas capaces de construir el discurso en el Gobierno.

Oiga, ¿y esa afición por fichar a toreros es una imitación de Vox?

La propuesta de equipo de Pablo Casado representa la pluralidad de la sociedad española, y que haya un torero en nuestras listas significa un gesto al mundo de nuestra cultura y de nuestra manera de sentir al país, de las que el toreo forma parte.

La campaña va dirigida al voto útil, ¿pretenden recuperar el bocado que se puede estar llevando Vox?

Con Vox no compartimos no solo las estridencias que proponen -como que tengamos que llevar un arma, como los vaqueros del Oeste-, sino que la principal diferencia se sustancia en que ellos no tienen un programa económico. Si en algo somos diferentes el PP y Vox es en que ellos no han planteado una propuesta económica seria, y sin eso no hay un país que funcione.

Yo le preguntaba por el voto útil...

La fragmentación del voto puede tener como consecuencia que Podemos y el PSOE ganen. Hay una cosa que nos une a Vox, PP y Cs: que queremos sacar al okupa de la Moncloa, y para ello tenemos que agrupar el voto en torno al PP. El presidente que salga de las urnas o se llamará Pedro Sánchez o se llamará Pablo Casado. Tal y como está el voto de dividido en las encuestas, solo concentrando el voto del centroderecha en el PP hay opciones firmes para que Sánchez tenga que volver a cambiar el colchón, y esta vez el de su casa.

¿Es verdad que una dispersión de votos les puede hacer bailar a ustedes el escaño en 20 provincias?

Es tristemente real. La división del voto del PP hacia Cs y Vox en 20 provincias podría significar que PSOE o Podemos obtienen esos 20 diputados y el PP los pierde. En la suma total, significa que Sánchez se quedaría en la Moncloa haciendo las políticas económicas que ya conocimos de Zapatero. Por eso, desde la humildad, pedimos concentrar el voto en la garantía segura que representa el PP.

¿Le preocupan los malos augurios de las encuestas, la posibilidad de que Ciudadanos les dé el 'sorpasso'?

Nuestra encuesta es esa que apela al sentido común de muchos españoles de centroderecha, que realmente quieren echar a Sánchez de la Moncloa, y para eso tienen que votarnos. Si se dispersa el voto entre Vox y Cs no sumaremos, y entonces será Sánchez quien se lleve el gato al agua. El PP, con unos nuevos compromisos y un discurso sin complejos, somos el referente para todo el espacio de centroderecha. Y la única garantía de que se puede echar a Sánchez.

Y si tienen un mal resultado, ¿cómo puede influir en las municipales y autonómicas, y en Casado?

Antes del 28 de abril habrá una mayoría de votantes de centroderecha que compartan que la unidad y la concentración del voto es la garantía para ellos, para sus familias, sus negocios y para la unidad de España. El 28-A sacaremos a Sánchez de la Moncloa y será el primer paso para producir también ese cambio en muchos municipios y gobiernos de España, donde la izquierda sigue gobernando.

Vamos, que eso de que a ustedes les queda una larga travesía del desierto en la oposición, nada de nada...

La larga travesía del desierto sería para España si continuaran las políticas socialistas. Nuestro país no tiene dinero suficiente para un Gobierno de despilfarros de Sánchez e Iglesias, y por eso tiene que haber una mayoría sólida de centroderecha, que produzca ese cambio tan necesario.

Dígame tres medidas económicas que tomarían de forma inminente...

Nuestra primera gran propuesta tiene que ver con el empleo. El PP se compromete a continuar con las políticas que han creado medio millón de empleos. Somos el único partido que puede demostrar que es la garantía para la creación de empleo. Además, proponemos una revolución fiscal, bajando el IRPF por debajo del 40%, el Impuesto de Sociedades por debajo del 20% y suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y el impuesto de las hipotecas. La tercera medida será de apoyo a los autónomos. Hay que ir a una reducción importantísima de las trabas burocráticas, para que en tan solo 15 días se pueda crear un pequeño negocio.

¿Qué otros asuntos ven prioritarios?

Además, apostamos por medidas que tienen que ver con la educación, la unidad de España, la sanidad, la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres o la seguridad. Son propuestas que van incluidas en nuestro programa sin complejos para aplicar desde el primer día. Además, estamos firmemente decididos a plantar cara a los okupas de este país, y para eso, y en defensa de la propiedad privada, llevaremos adelante una ley antiokupa. No se puede permitir que cualquiera, dando una patada en la puerta, se quede con lo que es tuyo.

¿Usted tiene dudas todavía de que Cs, en el último momento, pueda apoyar a Sánchez como antaño?

Rivera dijo en las anteriores elecciones que nunca apoyaría ni la investidura de Sánchez ni la de Rajoy, y primero apoyó a Sánchez y luego a Rajoy. ¿Quien ya lo ha hecho una vez, por qué no lo va a hacer una segunda? Si Cs apoyó en su momento a Sánchez, ¿por qué ahora no le va apoyar?

¿Ofrecerle a Rivera el Ministerio de Exteriores es una estrategia para minimizarle a él y a su partido?

En absoluto. Con ese ofrecimiento no pretendemos ni minimizarle ni humillarle. Fue él quien dijo que en un Gobierno de coalición apoyaría a Casado como presidente, y ofrecerle la cartera de Exteriores es devolverle el cumplido. De todas formas, como la coalición no se va a producir, lo que hay que pedir a los ciudadanos es que apoyen al PP para evitar que su voto se pierda .

¿Y tampoco tiene dudas de que si el PSOE no llega pactarán con Podemos o los independentistas?

Sánchez es capaz de pactar con cualquiera, renunciando a lo que sea con tal de poder seguir viajando en su Falcon y durmiendo en su nuevo colchón de la Moncloa. Eso lo sabe todo el mundo. Hay una novedad últimamente, eso sí, que Pablo Iglesias ha vuelto. Sánchez está contento, porque ha vuelto su socio preferido, e Iglesias ya ha anunciado que quiere ser ministro. España no merece un Gobierno Sánchez-Iglesias que nos devuelva a la etapa más negra económicamente hablando que vivió nuestro país desde la Transición, que fue la de Zapatero.

¿Qué le parece la noticia de que 41 senadores franceses hayan apoyado a los independentistas?

De puertas afuera falta muchísima pedagogía y el Gobierno está ausente. La defensa de España no hay que hacerla solo dentro, sino también fuera. Me preocupa que haya partidos que solo dicen ¡Viva España! dentro, pero luego sus socios europeos, como sucede con Vox, son aquellos que -como Le Pen, Salvini, o los independentistas de Flandes- llevan un lacito amarillo y dicen que el referéndum de Torra es adecuado. El PP defiende una España sin complejos dentro y fuera y nuestros socios europeos tienen interiorizado el mensaje y lo defienden con uñas y dientes.

Y qué opina de la actitud de Torra en la 'guerra de los lazos' y que el fiscal le pueda acusar de desobediencia...

Torra quiere volver a explotar el victimismo, y la campaña es la ocasión perfecta para mostrarse como las víctimas de un mal ajeno a Cataluña, y nosotros no le vamos a hacer el juego.

¿Es una desgracia para Cataluña que su futuro se esté decidiendo en Waterloo y sea un fugado quien esté manejando el destino de los ciudadanos?

La mayor desgracia para Cataluña no es que las actuaciones se dirijan desde Waterloo, sino que haya un Gobierno de España que trabaja con los de Waterloo y admite sus exigencias para continuar en la Moncloa. Si Casado es presidente, eso se acabará.

En el juicio del 1-O se están viendo cosas como la violencia que se ejerció y que puede haber un desfalco de fondos masivo para acción exterior y vender el 'procés' fuera, ¿es así?

La primera acción del Gobierno de Sánchez, la primera decisión de su Consejo de Ministros, fue levantar el veto que tenía el Gobierno de España a las Cuentas de la Generalitat. Eso permitió a los independentistas volver a tener carta blanca para gastar el dinero de todos en publicidad independentista, en el Diplocat y en las mal llamadas embajadas. Esa fue una decisión profundamente equivocada de Sánchez, a quien le importa poco el interés general y mucho el personal. A todos esos asuntos hay que darles la vuelta.

¿El 155 es una solución o un problema? El PSOE descarta aplicarlo...

Si el PP no es la primera fuerza en España, perderemos la oportunidad de que el Senado, a través del 155, devuelva la autonomía a los catalanes y evite el abuso permanente que hacen los independentistas de nuestro ordenamiento jurídico. Que se pueda mantener el 155 es una razón más para pedir a los votantes del centroderecha que aglutinen su voto en torno al PP, y no solo en el Congreso, sino también en el Senado.

¿Qué le parece que el PSOE no haga mención a Cataluña en su programa?

Curiosamente, a Sánchez se le han olvidado Cataluña y el empleo dentro de esas 110 propuestas. Esas dos cuestiones son la principal preocupación de los españoles, y la gestión sobre ambos temas en estos últimos meses ha sido desastrosa. Habitualmente Miquel Iceta suele ir un paso por delante de lo que hace el PSOE. Él ha dicho que el referéndum por la independencia se va a celebrar y eso es exactamente lo que piensa hacer Sánchez. Por eso ha ocultado en el programa todo lo que tenga que ver con Cataluña, porque su hoja de ruta al referéndum por la independencia que tiene Iceta está trazada.

¿Cómo valora la idea de Sánchez de convocar por la vía de urgencia una oferta de empleo público para aprobarla antes del inicio de la campaña?

Lo menos creíble de Sánchez es que se presente como una solución para el empleo, el público o el privado. El PSOE siempre que gobierna es una máquina de hacer parados, una picadora del empleo, mientras el PP es reconocido, incluso por nuestros adversarios, como un partido que tiene una respuesta fiable en lo económico y en la creación de empleo.

¿Y la oferta de empleo público?

Anunciar medidas cuando se está en una campaña electoral es hacer un flaco favor a la credibilidad de las propuestas. Todas las que manda el presidente al Consejo de Ministros son pasquines electorales para intentar demostrar lo que no son. Si Sánchez es algo, es el seguidor de las políticas de Zapatero, el presidente de la crisis y el desempleo. Sánchez está siguiendo su legado.

¿Por qué dicen ustedes que los "viernes sociales" son un abuso?

Porque un Gobierno no puede publicitar sus soluciones desde el Consejo de Ministros en plena campaña electoral, cuando ha sido incapaz de tomar una sola medida en ocho meses de gobierno. Ante su inacción, ahora utilizan la Moncloa para lanzar sus panfletos publicitarios.

¿Y qué le parece que se haya puesto fecha a la exhumación de Franco en contra de la familia?

El Partido Popular va a enterrar el debate de Franco, que solamente le preocupa a la izquierda para agitar lo que ya muchos españoles han decidido pasar página desde hace 40 años. El tema de Franco es el fantasma y la excusa que necesita Pedro Sánchez para no hablar de su desastre en temas económicos.