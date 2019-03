Borrell se levanta de una entrevista en la televisión alemana por las preguntas sobre Cataluña: "Parad, está mintiendo"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, abandonó una entrevista en la televisión alemana Deutsche Welle tras sentirse molesto con las preguntas que le estaba haciendo el periodista Tim Sebastian, presentador del programa Zona de Conflicto, en un interrogatorio en el que puso en duda la justicia española y criticó la prisión preventiva de los políticos que están siendo juzgados por el procés.

El ministro perdió la paciencia cuando el entrevistador insistió repetidamente sobre la necesidad de que España hiciera una reforma de la Constitución que permitiese un referéndum sobre la independencia de Cataluña.



Borrel explicó que ya existe la opción y recordó el caso del País Vasco. "Pueden ir al Congreso como hicieron los vascos". El presentador no se quedó contento con la respuesta y dijo que "el 70% de los españoles" estaba a favor de esa reforma constitucional. Fue entonces cuando el ministro puso gesto de extrañeza y el periodista apuntó que eran datos "del CIS español".

"¿Reformar la Constitución sobre qué?", preguntó molesto Borrell, que se quejó al presentador de estar "mintiendo todo el rato". "Parad. No puedo seguir con esto", dijo en ese momento el ministro. Un tiempo después, decidió retomar la charla. "Tras una discusión con sus asesores, el ministro regresa para terminar la entrevista", explicó el programa.

"Podría hacer mejor sus preguntas", sugirió Borrell. "No estoy aquí para hacerle preguntas que le gusten", contestó el presentador.

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r