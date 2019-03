Ciudadanos ficha a la abogada y activista gitana Sara Giménez como número tres en su lista por Madrid el 28A

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha incorporado a su candidatura para las próximas elecciones generales del 28 de abril a Sara Giménez, responsable de Igualdad en la Fundación Secretariado Gitano, para que sea "la primera mujer gitana en un Gobierno".

Lo anunció en un acto contra la discriminación en el que participó la propia Giménez, moderado por la responsable de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes. "La igualdad no va por barrios", dijo Rivera, no se puede defender "un poquito", y es el eje de todas las políticas de ciudadanos, aseguró, en un país en el que en la política "el egoísmo ha ganado a veces a la solidaridad", "insultar a una parte de los españoles y enfretarles ha dado votos".

Rivera preguntó a Giménez si quiere ir en las listas de Ciudadanos "para ser, quizá, la primera mujer gitana en un gobierno de España". "Parece tu media naranja", comentó con sorna Rivera para tratar de aliviar la expectación generada, hasta que ella respondió con un "por supuesto" porque ya hace un año que conoce a Rivera y cree que puede estar "cómoda" en la formación y dar "un paso adelante en aquello en lo que creo".

???? @SaraGimnez fue la primera mujer gitana en licenciarse en Derecho por la Universidad de Aragón y defiende la igualdad desde @gitanos_org. Hoy nos acompaña en el acto #IgualdadCs.



???? "Desde muy pequeña tuve que superar barreras para mantener mi identidad y poder estudiar" pic.twitter.com/BHQbG5vvM7 — Ciudadanos ???????????????? (@CiudadanosCs) 13 de marzo de 2019

"Me emociona", dijo después Rivera, porque es "un orgullo"que Giménez forme parte del equipo de Ciudadanos. Recordó al diputado Juan de Dios Ramírez Heredia, "de los mejores oradores" que han pisado el Congreso, y se comprometió a impulsar un proyecto de ley "bien hecho" de igualdad de trato y no discriminación para asegurar que en ningún lugar de España se discrimina a nadie por su etnia, su origen, su familia o su condición.

Se mostró convencido de que Giménez será "una gran diputada" y "ojalá lleguemos al Gobierno y en él pueda haber gente como tú". "Quiero verte en la tribuna del Congreso defendiendo ese proyecto de ley", le dijo.

Rivera parafraseó al expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy para alertar de que no se puede pensar que la discriminación afecta solo al discriminado, ya que si una persona padece una discriminación "los demás no tenemos que pensar que no nos afecta porque nos puede afectar cada día". Si eso ocurre, sentenció, "cualquiera de nosotros puede ser vulnerable".