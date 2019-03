Inés Arrimadas: "Hay que echar a Sánchez a base de votos, porque es un peligro público"

Ha pasado de ser la musa de los constitucionalistas en Cataluña y la bestia negra del independentismo -a quien consiguió ganar en las urnas- a dar el salto a la política nacional como número 1 de Ciudadanos por Barcelona al Congreso, completando una carrera meteórica en la que aún quedan páginas por escribir. Su objetivo: que el líder de su partido, Albert Rivera, sea el próximo inquilino de La Moncloa y adoptar medidas drásticas para que no se vuelva a quebrar la legalidad. A Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) muchos le consideran, junto al líder de su partido, la política que mejor representa el proyecto de Cs: joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, que define de centro en estado puro. No tiene pelos en la lengua al desenmascarar a los independentistas. Cuando le recuerdas que sus adversarios dicen que ha abandonado el barco en el momento más complicado, reacciona rápido: "Eso es falso, un ataque fácil para descalificarme". Tiene un currículum de infarto: licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, con un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica, fue galardonada como subcampeona en la categoría de Joven Europeo del Año en 2014 y desde entonces no ha parado de ascender, hasta ser la portavoz de la Ejecutiva nacional, líder del partido catalán y candidata a la Cámara Baja. Si ganan, tiene todas las papeletas para ser vicepresidenta, aunque se niega a hablar de cargos. Dice que Sánchez se ha arrodillado ante los separatistas y que su obsesión por mantenerse en el poder le ha convertido en un peligro. Defiende un feminismo liberal que no se quede en palabras y se muestra convencida de que darán el sorpasso al PP. Descarta cualquier pacto con los socialistas, a quienes acusa de abuso de poder: "El PSOE es una secta donde quien no hace lo que dice el líder es hostigado y expulsado".

Ha decidido dar el salto a la política nacional y sus adversarios le acusan de abandonar el barco, ¿es así?

Resulta increíble que el PSOE y el PP asuman el discurso nacionalista. Cuando un partido nacionalista se presenta al Congreso de los Diputados nadie le acusa de abandonar Cataluña, pero a nosotros nos señalan los partidos que se llaman constitucionalistas. No abandono ningún barco. Quienes han abandonado durante décadas a los constitucionalistas han sido el PSOE y el PP. Voy a intentar gobernar España junto a Albert Rivera y así podremos tener todas las herramientas que da estar en el Gobierno para solucionar los problemas que hemos intentado solucionar en Cataluña desde la oposición, y que con un Parlamento cerrado ha sido imposible.

¿A qué herramientas se refiere?

A poner en marcha todas las medidas necesarias para poder luchar contra el adoctrinamiento en las escuelas, contra el uso de los medios de comunicación públicos para hacer propaganda, para luchar contra la apertura de las embajadas. Se trata de poner medidas que sean buenas para todos los españoles. En Cs vamos a por todas, a gobernar en España.

Vamos, que es falso que ha dejado tirados a quienes le apoyaron...

Claro que es falso, ese es un ataque fácil que se han inventado nuestros adversarios políticos. Nuestros votantes saben que jamás les dejaremos tirados. Mi decisión tiene mucho que ver con el hecho de que aquí, desde la oposición, con un Parlamento cerrado por los separatistas y con el Gobierno de Sánchez arrodillado ante ellos tenemos pocas herramientas para solucionar las cosas. Contamos con un buen equipo en Cataluña. Nadie se queda huérfano, porque tenemos liderazgos suficientes y el Parlamento catalán queda muy cubierto. Lo mismo que dicen ahora de mí lo dijeron de Rivera cuando dio el salto a la política nacional y después de eso ganamos las elecciones en Cataluña.

El ambiente de hostigamiento y presión que han tenido usted y los suyos por defender sus ideas, ¿les da a los constitucionalistas madera de héroes?

Ser constitucionalista y enfrentarse al nacionalismo a lo largo de la historia ha sido muy duro y, efectivamente, en Cataluña hay muchos héroes anónimos que se han enfrentado al nacionalismo, sabiendo que eso te marca para siempre a ti y a tu familia. El ambiente se ha hecho irrespirable. Pero nosotros estamos fuertes, y encontraremos las herramientas necesarias para defender la Constitución en todos los territorios.

¿Cree que van a poder dar el 'sorpasso' al PP en las generales?

Daremos el sorpasso. En Andalucía, que tiene 8,5 millones de personas, nos quedamos a ochenta o noventa mil votos, y en Cataluña meses antes nadie auguraba que pudiéramos ganar. Ciudadanos ha conseguido cosas que parecían imposibles y resultados insólitos, cosa que también ocurrirá el 28-A. Hace falta una alternativa. Ya no se trata de reeditar la alternancia PP-PSOE, que es muy cansina. Hace falta liderar un proyecto nuevo desde el centro, y no va a haber una nueva etapa en España hasta que Cs no llegue a La Moncloa, y lo vamos a hacer con un proyecto moderno, moderado, y que aglutine desde el centro a la mayor parte del constitucionalismo.

Según la ministra de justicia Cs, con Vox y PP, son la "derecha trifálica"...

Descalificarnos metiendo a todos en el mismo saco es la estrategia más antigua del PSOE, que sigue con viejos clichés propios de la derecha. El PSOE se equivoca llamando fachas a los que defienden los símbolos de nuestro país. Ofende a muchos de sus votantes. En las próximas elecciones la gente no va a permitir que el Gobierno les llame fachas por usar la bandera de España, que es un símbolo de todos. Sánchez y su Gobierno llaman fachas a todos los que no piensan como él, una muestra clarísima de que el PSOE está desnortado y Sánchez se ha cargado a ese partido, radicalizándolo y sacándole del constitucionalismo para pagar un precio intolerable a los independentistas.

Ustedes han dicho que no pactarán ni gobernarán con el sanchismo. ¿Eso incluye también al PSOE en general?

Hemos descartado totalmente gobernar y pactar con Sánchez o con el PSOE porque ahora son lo mismo. Sánchez está haciendo una purga ideológica arrinconando a los constitucionalistas o a cualquiera que se atreva a criticarle en su partido, como Soraya Rodríguez. Ha conseguido no tener críticas de puertas adentro porque está echando a los disidentes, a la gente moderada que defiende la unidad de España, y sólo promociona a los que le siguen el juego. Quiere lealtades impropias en un partido.

¿Y tampoco pactarán en las autonómicas y municipales con el PSOE?

Es el momento de hablar de las generales y no vamos a entrar en las autonómicas y las municipales. Los ciudadanos que voten al PSOE el 28-A tienen que saber que Sánchez reeditará el Gobierno Frankenstein con populistas y nacionalistas si es necesario. Es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en La Moncloa y una persona sin escrúpulos que es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder es un peligro para España. Votar PSOE es votar a los independentistas y a los que quieren que la Constitución salte por los aires.

¿Están dispuestos a reeditar un pacto a la andaluza, o no?

Salimos a ganar y queremos liderar el nuevo Gobierno. Tenemos un proyecto limpio. Somos un partido de centro, íntegro, moderado y regenerador, el que más consensos puede generar en esta época con tantas trincheras ideológicas y eso es muy importante. El resto de fuerzas tendrán que ver a quién quieren apoyar. No salimos a repartir sillones, sino a ganar y a liderar un Gobierno que deje atrás el bipartidismo de una vez.

¿Podemos aventurar que si llegan a La Moncloa usted ser a la vicepresidenta, la Carmen Calvo de Cs?

Yo no me calificaría de esa manera. A quien sí veo de presidente del Gobierno es a Albert Rivera.

Mujer, si ha dado el salto a Madrid es para llegar a las más altas cotas...

Quiero que Cs gobierne y aplicar nuestro proyecto para que podamos conseguir mejoras. Estaré donde Rivera y el partido me pidan y donde pueda ser útil.

Su horizonte es ganar y gobernar, ¿el 28-A será la definitiva?

Sí, vamos a salir a ganar y a gobernar. Tenemos un proyecto muy necesario, porque este país vale mucho la pena. No vamos a hablar otra vez del aborto, como el PP o Vox, ni vamos a enredarnos en polémicas huecas como Podemos y PSOE. Hay que hablar de Europa, de futuro, del cambio climático, de nueva tecnología, de innovación, de inteligencia artificial o de empleo. Hay que hablar de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática. No se trata sólo de quitar a Sánchez, que también, sino de la España que queremos, y que se merecen los españoles después de estos años catastróficos.

¿Qué es el feminismo liberal que proponen?

Nuestro feminismo liberal representa a millones de personas preocupadas por las políticas de igualdad, los permisos de paternidad, mejoras para las autónomas que son madres, ayudas a las guarderías, etc. Nuestro feminismo es de hechos, no de palabras huecas. Otros están más ocupados en hablar de "portavozas" o hacer carteles que pongan "nosotras" y que los presentan tres hombres, como Podemos. Nuestro feminismo es moderno, inclusivo y no deja atrás a la mitad de la población, que son los hombres. El feminismo ha sido patrimonializado por un par de partidos de izquierdas y por una ideología que quiere sólo manipular las palabras y no hacer nada.

¿Pueden los partidos hablar de feminismo y que en el cartel de las elecciones no haya ninguna mujer?

Sigue habiendo desigualdades: una brecha salarial inaceptable, una insoportable violencia machista, un techo de cristal que nos impide a las mujeres llegar a las cúpulas de las empresas y llegar a candidatas a la Presidencia del Gobierno. Queda mucho por hacer. Hay dos extremos: los negacionistas de la violencia machista, como Vox, o quienes, como Carmena, dicen que la violencia está en el ADN de la masculinidad. Por eso es necesario el feminismo liberal, que garantice la igualdad real.

¿Qué le parece que, disuelto el Parlamento, Sánchez use el decreto ley?

Ese abuso de poder es la viva imagen del sanchismo, una muestra más de su falta de escrúpulos, y por eso se permite hacer su campaña electoral desde La Moncloa con dinero público. No tiene miramientos a la hora de aprobar decretazos o de hacer lo que haga falta para mantenerse. Cuando una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener el poder es un peligro público. Hay que echar a Sánchez de Moncloa a votos, porque cuatro años más de sanchismo de la mano de los separatistas sería nefasto para España, otros cuatro años del PSOE gobernando sería letal.

¿Presentarse en Waterloo o en el pueblo de Puigdemont en Girona fue un acto temerario, una provocación innecesaria, como dice el PSOE?

La diferencia entre el Gobierno y nosotros es que Sánchez negocia con Puigdemont los Presupuestos y nosotros vamos a recordarle que es un fugado de la justicia, un cobarde, y le pedimos que dé la cara. Estamos haciendo lo que el Gobierno de España no hace: defender la mayoría social de Cataluña porque el Gobierno está defendiendo La Moncloa y a los separatistas para que le mantengan.

¿Cómo ve el juicio del 'procés'? ¿Hay un antes y un después a la declaración del general Pérez de los Cobos?

Respetaremos la decisión judicial. En democracia quien dice si hay o no delitos son los jueces y no los tertulianos de TV3 que están todo el día dictando sentencias absolutorias. Muchos en la burbuja progresista van a darse un baño de realidad. Los independentistas se creían impunes, y por eso usaban colegios públicos para un referéndum ilegal, usaron los datos personales de los catalanes, se reían y se hacían selfies con los apercibimientos judiciales, etc. Quienes dicen que éste es un tema político y no judicial están defendiendo privilegios de una casta política que ellos creen que no tiene que responder ante la Justicia. Menos mal que estamos en un Estado de Derecho y se está parando los pies a quienes dieron un golpe de Estado en toda regla.

Se ha sabido que en su república totalitaria pretendían denegar la nacionalidad a todos los que no fueran independentistas, ¿qué le parece?

No me extraña. No creen en la democracia, son totalitarios y actúan como tal. Por suerte se aplicó el 155. Además de negar nacionalidades pensaban echar a los funcionarios que no les gustaran, elegir a dedo a los jueces, y otras barbaridades. Sin el 155, los no nacionalistas hubiéramos quedado totalmente desamparados.

¿Si gobiernan aplicarán un 155 permanente? ¿Es esa su solución?

Hay que garantizar los derechos de los catalanes, y no se trata de un 155 más o menos largo, más o menos duro, se trata de un 155 inteligente que vaya a proteger nuestros derechos. Ese es el 155 por el que apuesta Cs.

¿Que los autónomos que sean padres no paguen cuota los dos primeros años de sus hijos, es efectivo?

Por supuesto que lo es, nosotros eximiremos durante dos años el pago de la cuota a los autónomos porque así se fomenta la natalidad, y apoyamos a ese colectivo tan maltratado. Y pondremos encima de la mesa medidas de regeneración, contra la corrupción, y otras para mejorar la calidad del empleo y la educativa.

¿Qué tipo de medidas adoptaran de forma inmediata si llegan al poder?

Hay dos ámbitos que requieren actuación urgente, la calidad educativa y la calidad en el empleo. El impacto económico de la mejora de la educación es fundamental y también adoptar medidas contra la precariedad en los empleos, y una de ellas, que pondremos en marcha de forma inmediata, es la de facilitar el contrato único.