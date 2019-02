Ander Gil: "No aprobar los Presupuestos para 2019 ha sido un éxito social y político"

Cuando le preguntas, a bocajarro, nada más comenzar la entrevista, si su amigo Pedro Sánchez le ha comunicado qué lugar va a ocupar en las próximas listas electorales, si seguirá siendo o no el portavoz del Senado o prefiere pasar a la Cámara Baja tras las elecciones del 28-A, sonríe, hace un gesto de complicidad y niega la mayor: "Yo siempre he estado, estoy y estaré a disposición del partido y aceptaré el sitio donde el secretario general crea que soy más útil". Eso sí, reconoce que esta etapa siendo la cara y la voz de los socialistas en el Senado "ha sido apasionante". "Estoy muy orgulloso del trabajo de mis compañeros", asegura. Lo suyo en política ha sido una carrera meteórica, pasando de ser un modesto concejal y teniente de alcalde en El Valle de Mena -un pueblo del norte de Burgos, limítrofe con el País Vasco- a portavoz del Grupo Socialista en el Senado en un tiempo récord. Ander Gil (Barakaldo, Vizcaya, 1974 ) es un hombre acostumbrado a lidiar con nuevos retos, por eso no le supuso un especial sobresalto, aunque sí sintió "el peso de la responsabilidad" que con el cargo de portavoz recién estrenado en la Cámara Alta fuera el elegido para negociar con el PP y Ciudadanos el desarrollo de la aplicación del artículo 155, que tanto sigue dando que hablar. "No hay que caer en el charco de la vía unilateral ni en el del 155 permanente", señala ahora con el paso del tiempo. Es un socialista moderado y tranquilo con un discurso de izquierdas sin estridencias, pedagógico y muy didáctico, que hace honor a su profesión de maestro en Educación Primaria que nada más terminar sus estudios trabajó como Educador en el Centro de Acogida de Menores Extranjeros no acompañados. Solo sube el tono de su discurso cuando afirma que estas son las elecciones más crispadas de los últimos años, y acusa a la derecha de degradar y enturbiar el debate político haciéndolo irrespirable. "La derecha con sus tres marcas quiere un país en blanco y negro y planteará una involución muy peligrosa", sentencia.

Ya se ha dado el pistoletazo de salida de la precampaña electoral del PSOE con el eslogan 'La España que quieres'. ¿Cómo es esa España?

La España que quieres es la España que quieren la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es una España positiva e inclusiva, que deje atrás la crispación, la bronca y el enfrentamiento. Una España intuitiva, que mira al futuro y que ve oportunidades para todos, independientemente de donde vivan o del nivel de renta que tengan.

¿Cree que estamos ante las elecciones más polarizadas y crispadas en décadas?

Por desgracia, sí. Éstas son las elecciones más crispadas de los últimos años. De un tiempo a esta parte, desde el momento de la moción de censura hasta ahora, la derecha lo que ha hecho es degradar el debate político, enturbiarlo y convertirlo en irrespirable. Eso nos lleva a una campaña muy dura entre dos opciones: la derecha -que es enfrentamiento, crispación, bronca y división- y la otra opción, que representamos nosotros, que es la España del entendimiento, del diálogo y de la inclusión. Las derechas quieren una España en blanco y negro, y nosotros en color y diversidad.

Vamos, que no hay lugar para los grises ni los matices, solo para la brocha gorda...

Esta derecha con sus tres marcas de alguna manera está involucionando, llevándonos al pasado. Cuando decimos que están dibujando un país en blanco y negro, nos referimos a eso, a que son una oferta política que pretende desandar el camino andado desde la Transición, y eso es muy peligroso a estas alturas.

¿Usted no hace distingos entre los tres partidos: PP, Ciudadanos o Vox?

Son iguales. PP, Cs y Vox son una derecha con tres marchas. Si hubo alguien que albergó la esperanza de que Ciudadanos representara una opción de centro moderada, ellos mismos se han descartado. Primero, por hacerse una foto vergonzosa en la Plaza de Colón con la ultraderecha rancia y con el PP, y después, adoptando la decisión de vetar al PSOE, un partido constitucionalista. Creo que es un error grande que Ciudadanos nos haga un cordón sanitario, pero cuando el adversario se equivoca conviene no distraerle. Y eso nos dará votos.

Bueno, Ciudadanos ha dicho que no va a pactar con el 'sanchismo', pero no excluye pactar con el PSOE, ¿no?

Sabemos a lo que juega habitualmente Ciudadanos, que es hacer de todo menos apoyar al PSOE. Siempre que tiene oportunidad, Cs utiliza la maniobra que sea para terminar apoyando al PP. Sostuvieron en su día a Rajoy, a pesar de la sentencia de la Gürtel, cuando proclamaban que venían a regenerar la política. Han sido la muleta del PP en muchas autonomías, y eso de afirmar que no apoyan al sanchismo y sí al PSOE no cuela. Lo que les va mal es que sea el PSOE quien gobierne e intentan debilitarnos con argucias y mentiras.

Oiga, ¿que no les hayan aprobado los Presupuestos es la historia de un fracaso o su baza para que se visualice que no han cedido a las presiones de los independentistas?

Lo que se cae como un castillo de naipes son las mentiras que han difundido nuestros adversarios de que cedíamos ante el independentismo. Ha quedado clarísimo que eso no era así. Con el voto en contra del independentismo y las confluencias, uniendo su voto a la derecha para tumbar los Presupuestos se han retratado. No aprobar los Presupuestos puede que haya sido un fracaso parlamentario, pero es un éxito social y político, porque la ciudadanía sabe muy bien la España que queremos los socialistas y se refleja en unas cuentas que revierten siete años de recortes y trasladan el crecimiento de la economía a la vida diaria, al día a día de los ciudadanos españoles.

Si ganan las elecciones, ¿están dispuestos a reeditar el Presupuesto que pactaron con Podemos?

Sí. Nuestra hoja de ruta ha quedado plasmada en esos Presupuestos. En esa primera vuelta en el Parlamento ha sido tumbada por los independentistas y la derecha, pero en la segunda vuelta de estos Presupuestos, que será el 28 de abril, van a ser los ciudadanos, y la mayoría social de españoles y españolas, los que van a sacar adelante estas Cuentas, porque se basan en la redistribución de la riqueza y en la justicia social, que buena falta le hace a la mayoría social de este país.

Según las encuestas, ustedes puede que el 28-A ganen, pero no podrán gobernar en solitario. ¿Quiénes serían sus compañeros de viaje para volver a La Moncloa?

Nosotros salimos a ganar las elecciones. Tenemos un proyecto autónomo, solvente, contundente, que se distingue nítidamente de la oferta de la derecha. El pacto que queremos es con los españoles, para poner en marcha un modelo económico distinto que redistribuya la riqueza y que traslade el crecimiento de la economía española al día a día de la vida de los ciudadanos. Ese va a ser nuestro pacto y nuestro compromiso.

Pues Pedro Sánchez no ha descartado llegar a acuerdos de nuevo con los independentistas, con Podemos e incluso con PP y Ciudadanos...

Dialogar en política no es una cuestión ni aleatoria ni voluntarista. Si uno renuncia a dialogar, está renunciando a la esencia básica de la democracia y de la política. El PSOE es un partido con 140 años de historia, y en su haber tiene que ha sido capaz de no vetar a nadie y de dialogar con todo el mundo para hacer avanzar este país, y me remonto a la historia reciente de la Transición.

Hombre, admita que ustedes se equivocaron al aceptar la figura del relator... ¿Fue sólo un error de comunicación, o algo mucho más profundo?

En ese debate del relator se cogió el rábano por las hojas. Aquí de lo que estamos hablando es de que Cataluña tiene un problema muy grave de convivencia, y de que a los catalanes y catalanas se les ha dado a elegir entre A o B, entre independencia o 155, y ¿dónde está escrito que están obligados a elegir solo entre dos opciones? Nosotros hemos puesto encima de la mesa una salida política, dentro de la ley, dentro de la Constitución, basada en una fórmula conocida, la renovación del Estatuto de Autonomía para conseguir devolver Cataluña a un marco de convivencia estable y una relación normalizada en la España moderna. El problema político en Cataluña, al margen del relator y de cómo se haya explicado, sigue ahí, y nada nos va a apartar de seguir buscando una solución dialogada, dentro de la ley y de la Constitución.

¿Se puede dialogar con los mismos actores? Porque Torra y Puigdemont no desaprovechan la ocasión para descalificar al Gobierno y al presidente Sánchez...

El independentismo es un movimiento multiforme, pero los independentistas están en manos de una minoría radicalizada, manejada desde Waterloo. Tal vez lo mejor para ellos sería independizarse de Puigdemont, y como algunos tienen miedo a hacerlo, les está costando un alto precio político.

¿Que el juicio del 1-O coincida con la campaña electoral y las elecciones es una mala noticia?

La coincidencia del juicio con las elecciones yo no lo califico ni de buena ni de mala noticia. Respeto profundamente la separación de poderes, y por lo tanto los tiempos que marquen los jueces. En lo que sí puedo intervenir es en la política. Hay que plantear soluciones y respuestas políticas a un problema que es político. Y la justicia que haga su trabajo. El juicio del 1-O no tiene porque enturbiar o embarrar esta campaña.

¿Pero ustedes, llegado el caso, estarían dispuestos a facilitar los indultos, si es que fueran condenados?

Para hablar de indulto tendría que mediar una sentencia, que no hay. Para plantear el indulto, se tendría que pasar por un procedimiento judicial. No estamos en este escenario de quienes utilizan la figura del indulto como un fantasma y no son respetuosos con el Estado de Derecho y con la separación de poderes. Nosotros, en ese juego penoso de hablar de indultos no vamos caer.

Oiga, ¿la actuación del juez Marchena está impidiendo que Vox utilice el juicio como altavoz político?

La Justicia hace su trabajo y en el PSOE siempre respetaremos las decisiones judiciales. Aquellos que pretenden instrumentalizar la Justicia con fines partidistas obtienen respuestas, como la que está obteniendo Vox, y se les dará la espalda. Aunque han intentado utilizar el juicio como plataforma no ha conseguido salirse con la suya.

¿Usted también cree que aplicar el 155 fue un acierto que no debería volver a repetirse?

Yo fui portavoz en aquel debate, y creo que lo que jamás debe volver a repetirse es la vía unilateral y la vulneración de la ley y de la Constitución. Hay margen para no caer en ese 155 permanente que la derecha pretende. Para no caer en ese charco de los que nos quieren llevar el 155 permanente, ni tampoco caer en el de quienes pretenden la vía unilateral y la vulneración de la ley hay un margen en la recuperación de la convivencia y la utilización de la política como herramienta para el entendimiento entre diferentes.

Dígame, ¿en el PSOE de Pedro Sánchez quien se mueve no sale en la foto? Porque ha habido purgas como la de Soraya Rodríguez o José María Barreda por mostrar sus discrepancias, ¿no?

En el PSOE ni hay ni ha habido purgas. Éste es un proyecto en el que todo el mundo tiene cabida. La etapa de los susanistas, sanchistas y patxistas enfrentándose está superada. Aquí solo hay socialistas. El partido está como una piña, hay una unidad como yo no recuerdo desde hace muchísimos años, y así debe ser.

¿Y las municipales van a suponer finalmente una segunda vuelta, con lo que eso puede tener de riesgo y complicar las cosas?

Enfrentarse a las urnas y preguntar a los ciudadanos nunca es un riesgo. Más allá de la oportunidad, del momento, de si es mejor una fecha que otra, yo creo que la pregunta no es tanto el cuándo sino el para qué. Planteamos unas elecciones para gobernar. Nos vamos a dejar la piel por que las cosas salgan muy bien, y las municipales no van a ser una segunda vuelta. Va a haber una gran victoria socialista en las elecciones generales, que se va a ver amplificada y mejorada en las elecciones municipales y autonómicas: en este país va a haber socialismo para rato.

Una curiosidad ¿el título del libro de Pedro Sánchez, "Manual de resistencia", le viene como anillo al dedo?

Bueno, creo que Pedro Sánchez ha resistido en momentos muy difíciles y ha escrito varias páginas importantes en el socialismo español, y lo va seguir haciendo. Es más, creo que escribirá páginas importantes en la socialdemocracia europea, que necesita líderes valientes y honestos como él.

Y Podemos, ¿ha sido un leal compañero de viaje en estos meses? Porque al final se ha desmarcado del tema del Pacto de Toledo y eso es mal asunto, ¿no?

Personalmente, quiero agradecer a Podemos el trabajo que ha hecho estos meses. Prefiero poner en positivo lo que nos une y dejar en un segundo término lo que nos separa. Hemos hecho un buen trabajo juntos, y no podemos frustrar las esperanzas de muchos ciudadanos progresistas de este país que quieren que de una vez por todas haya entendimiento entre fuerzas políticas de izquierdas. El pacto con Podemos ha sido bueno para el país, y de ahí no nos vamos a salir.

Hombre, admita que romper el posible acuerdo del Pacto de Toledo es una forma de romper con ustedes...

Bueno, Podemos ya está en campaña y es normal que trate de tomar distancia con el PSOE, pero, insisto, al margen de las diferencias prefiero poner en valor el trabajo hecho hasta ahora para conseguir unos Presupuestos sociales en beneficio de la mayoría social de este país. Esa es nuestra obligación como izquierda y debe seguir siéndolo.

Y, ¿usted cree que Rivera, como dicen algunos, puede ser el primer líder de un partido emergente que llegue a La Moncloa?

Creo que Rivera, a sí mismo, se veía como presidente del Gobierno, pero creo que pasará a la historia por ser el primer expresidente que no ha sido presidente. Sus aspiraciones de llegar a La Moncloa se han visto frustradas completamente uniéndose a esa derecha negra y oscura que quiere llevar a este país a un retroceso.

¿A ustedes sacar de nuevo el espantajo de Franco y la exhumación del cadáver les da votos? Porque no parece que la familia se lo vaya a poner fácil...

Nosotros, a diferencia de lo que ocurría con el dictador, que todo lo hacía por la vía rápida, queremos y respetamos el Estado de Derecho. Tenemos un objetivo político muy claro, que es exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Lo hemos asumido con valentía, y vamos a seguir dando pasos, cueste el tiempo que cueste, e intentaremos exhumar los restos del Valle de los Caídos lo antes posible. Hay un compromiso por parte del Gobierno de acabar de levantar esa lápida del pasado de la historia de España y lo cumpliremos.

Hablando de tiempo, ¿es cierto que el Gobierno ha intentado aprobar medidas sociales con más de 900 millones de gasto antes de las elecciones? ¿Lo puede hacer a través de la comisión permanente del Congreso?

Sí, eso es teóricamente viable y socialmente deseable y necesario. Este Gobierno va a seguir gobernando y dando respuestas a las demandas, sin paralizar el país por las elecciones.

¿Incluida una modificación 'in extremis' de la reforma laboral, ampliando el permiso de paternidad, dando vía libre a los asuntos de los dependientes, etc.?

Todo aquello que sea bueno para la mayoría de este país y podamos hacerlo en el marco de la ley y del cumplimiento de las normas sometidas en el Parlamento y la Diputación Permanente lo haremos.