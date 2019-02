Zapatero pide a los independentistas una "reflexión muy a fondo" tras precipitar el fin del gobierno socialista

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril como "una decisión acertada" y un adelanto "lógico" después de que los Presupuestos de 2019 no hayan salido adelante "de manera no razonada". Ha instado así a los partidos independentistas a llevar a cabo "una reflexión muy a fondo" por no dar su apoyo a las cuentas en el Congreso.

En cualquier caso, ha asegurado que la fecha elegida es "razonable" y que "los ciudadanos españoles están acostumbrados a votar hoy y dentro de un mes si hace falta", además de negar que sea un fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez.

Zapatero ha defendido que "la decisión ha sido acertada" y que "si no puedes sacar adelante los Presupuestos, es lógico que se convoque a los ciudadanos". A su juicio, con este adelanto, "todos los que han estado reclamando elecciones y diciendo que el Gobierno y el presidente estaban aferrados al sillón, seguramente se habrán llevado un cierto disgusto".

"Es una fecha razonable, la ciudadanía española está acostumbrada a votar hoy y dentro de un mes si hace falta, como va a suceder con las elecciones autonómicas y municipales", ha afirmado, para asegurar que los socialistas van "contentos y con ganas siempre que se abren las urnas".

Derecha e hipocresía

Respecto a si lo ve como un fracaso del Gobierno, Zapatero lo ha descartado y ha asegurado que "la derecha ha demostrado hipocresía: Si su preocupación era el posible apoyo de los independentistas, podrían haber pensado en el interés general, España y en apoyar los Presupuestos". "Claro, que conociendo al PP, eso es mucho pedir", ha ironizado, para añadir que esto es "un ejercicio que ningún ciudadano podría dar como posible".

Por su parte, ha sostenido que "a las fuerzas política llamadas independentistas les falta un proceso de reflexión muy, muy a fondo", pues cree que "deben ser conscientes que el proceso judicial es el proceso judicial" y que el dialogo político que defiende tanto él como Sánchez "es un dialogo político a largo plazo".

Reflexión para el diálogo

"Este era un momento para haber demostrado que se quiere de verdad un diálogo: los que han reclamado un diálogo desde el independentismo deberían de saber que, en lógica política, ese diálogo suponía facilitar al Gobierno la tarea", ha defendido, algo que le "lleva a pensar que necesitan un proceso de reflexión, reflexión interna, porque antes o después va a haber diálogo, hay que prepararlo bien".

De cara al futuro, sobre el devenir de España tras el 28A, el expresidente ha recordado que se han dado varias convocatorias electorales en los últimos cuatro años y que es algo que está previsto en el sistema democrático.

Para Zapatero, "el mapa político ha cambiado mucho: hay fragmentación, y la fragmentación hace que sea mas difícil lograr periodos estables de gobierno". "Pero somos los propios españoles los que hemos votado así, y vamos a ver qué votamos el 28 de abril", ha remarcado. Ha reconocido, eso sí, que "si hay hasta seis partidos o siete para decidir una mayoría, pues es lógico que esa mayoría sea difícil", aunque ha augurado que "llegará un momento en el que encontremos ese engranaje y se produzca una estabilidad".