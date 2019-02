Joan Tardá: "Que no nos venda la moto el PSOE de que quiere aprobar los Presupuestos"

Portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardá pone en duda que el PSOE dé un paso en firme a la negociación que reclaman los independentista. Pueden ceder a una mesa de diálogo y a un interlocutor, pero no cree que algunos barones toleren a Sánchez que en esa mesa se hable de autodeterminación. Así que los Presupuestos, hasta el 12 de febrero, a las 12 de la mañana, siguen en el aire.

¿Sigue ERC decidido a mantener el bloqueo a los Presupuestos?

Todo sigue igual. De hecho, nunca hemos tenido una reunión con el Grupo Socialista en el Congreso.

¿Serviría para desencallar ese bloqueo la constitución de una mesa de negociación, con una suerte de notario, intermediario?

Bueno, nosotros ya hemos dicho lo que pensamos, pero sí, cuadraría una mesa de diálogo con los partidos que están en las soluciones, españoles y no españoles, que, bajo un principio democrático y con intermediación, puedan encontrar una solución.

¿Es fundamental el notario?

Sí, intermediario, notario, sí.

¿Y qué le pasa al Gobierno de Pedro Sánchez, cuál es su posición, o al menos la que usted conoce?

El Gobierno español sabe desde hace semanas lo que nosotros queremos.

Cuando ustedes apoyaron la moción contra Rajoy para que Sánchez fuera presidente, ¿en el 'pack' de su acuerdo iba que ERC respaldaba a Sánchez a cambio de una solución negociada en Cataluña?

Creo que nosotros hemos aprobado todos los decretos que el Gobierno ha ido presentando, menos uno. Nosotros hemos cumplido. Supongo que lo podríamos haber hecho mejor, pero todo lo hicimos en pro de que algún día hubiese un escenario de diálogo. Eso sí, algún día, y ese día todavía no ha llegado.

Y si ERC creyó que ese diálogo iba a venir de la mano de los socialistas, ¿por qué no llega con el formato que quieren?

Bueno, yo creo que el problema que tiene el PSOE es que es un partido con contradicciones internas. Mire, hay gente en el PSOE que pide ilegalizar a ERC, y esto nunca había pasado que, dentro de un partido democrático, se pidiera la ilegalización de otro partido democrático. Pero ya le digo que nosotros seguiremos empeñados en hacer lo mismo y en encontrar un día el escenario de la negociación. Ahora, igual es dentro de unos años. Fíjese.

¿No teme ERC que, de no aprobarse los Presupuestos, Sánchez se vea abocado a unas elecciones generales anticipadas y pierdan ustedes el único apoyo, junto a Pablo Iglesias, que les habla de diálogo?

No creo que vaya a haber un adelanto electoral. Porque pienso que Sánchez solamente convocará elecciones el día que tenga todas las posibilidades de ganar. Por otro lado, él sabe que todos los reales decretos también se los aprobamos, aunque esto solo suponga una liviana mejoría. Es verdad que podemos decir que votamos más a favor del PSOE, que el PSOE a nosotros.

¿Esta legislatura se puede alargar?

Digamos que sí. Ahora, si tu empiezas la casa pensando que la solución es dejar al margen al 48% de la población de catalana, esto es empezar mal.

Pero es que hay un 52% que no quiere la independencia. Además, hay otros partidos que también representan a los españoles, algunos de ellos catalanes, y tendrán derecho a opinar

Yo hablo de un acuerdo político entre partidos que están a favor de resolver y de entendernos en una mesa en la que estén el PSOE y Unidos Podemos por un lado, y de otro los soberanistas y los independentistas catalanes.

¿Quiere decir que en esa mesa no tienen ni voz ni voto PP ni Cs?

Es que una cosa es lo que hacen los Parlamentos y los Gobiernos, y aquí no hablamos de instituciones.

Deduzco que de esta mesa saldrían unas resoluciones políticas sobre las que cualquier partido con representación parlamentaria tiene derecho a opinar y a influir de manera democrática. ¿No le parece?

Por supuesto. Esas decisiones tendrán que pasar luego por el Parlamento, y nosotros ya sabemos que o te sale bien, o te sale mal, según las mayorías.

¿Su enmienda a la totalidad no es un farol?

No vamos de farol. Queremos el marco y la herramienta para empezar a trabajar. Y mire, yo digo que, cuando los socialistas nos dicen que nos entendamos nosotros y les llevemos un Estatut, tienen que pensar que nosotros no somos autonomistas, y... ¿nos vamos a otro país?

El Estatut lo tienen superado

Claro, el 48% de catalanes no puede estar al margen, de igual manera que el independentismo tiene que asumir que la solución no es independencia sí, independencia no. ¿Por qué? Porque no puedes dejar al margen al 50% de los catalanes. Por eso hay que empezar a buscar una solución que tardará tiempo. Ahora bien, si la única opción es la represión, nosotros sufriremos, sufriremos mucho, pero la democracia también sufrirá. De verdad, el problema no se acaba cerrando TV3.

¿Alberga la esperanza de que Sánchez negocie con el independentismo esta cita donde ustedes quieren hablar de autodeterminación?

No. Las contradicciones del Partido Socialista son brutales. No pasará nada. Puede comprobarlo. Nunca, después de la moción de censura, el PSOE nos ha convocado a una reunión. Otra cosa es la relación entre Gobiernos. Y ya le digo que, en los momentos más difíciles, siempre ha habido comunicación con el partido en el Gobierno. Y ahora, no.

Luego, ¿el diálogo con los socialistas han sido 'juegos florales'?

Que no nos vendan la moto de que quieren aprobar estos Presupuestos, porque, si quieren, disimulan mucho.

¿Y de qué les ha valido votar la moción contra Mariano Rajoy?

Nosotros votamos a favor, no porque estuviésemos de acuerdo con el Partido Socialista, sino porque no queríamos al PP.

Por descarte...

Sí, y porque sabíamos que el PSOE está más dispuesto al diálogo.

Y, ¿hasta ahora?

Hasta ahora, nada.