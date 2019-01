El filósofo Fernando Savater, sorprendido de que en España hubiera "cinco millones de tontos que votaron a Podemos"

El filósofo Fernando Savater ha sembrado este martes la polémica después de publicarse una entrevista suya en ABC en la que llama "tontos" a los cinco millones de votantes que tuvo Podemos en las últimas elecciones generales, celebradas en 2016.

"Podemos pretendía saltar por encima del Estado de Derecho. Desde el punto de vista teórico fue mucho más peligroso Podemos [que Vox]. Y además tuvo mucho más apoyo mediático y de votos. Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España" ha afirmado Savater.

"Esto de Vox después de todo es una cosa bastante menor. Lo que hemos visto como cosa masiva y peligrosa y antidemocrática ha sido Podemos. Y hay gente que está encantada", ha añadido el filósofo cuando se le ha preguntado por la irrupción del partido de Santiago Abascal.

"Vox no pretende pasar por encima de la constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga"

De hecho, aunque dice no estar de acuerdo con sus postulados, Savater ha querido quitar hierro a las palabras y actuaciones de los de Abascal: "La mayoría de sus propuestas no me gustan, pero no pretenden pasar por encima de la constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga".

Savater, que en su día fue una de las caras visibles de UPyD en pleno apogeo de Rosa Díez por su combate del nacionalismo y el terrorismo de ETA, también ha criticado en esta ocasión a los soberanistas: "Para mí no hay más ciudadanos que los ciudadanos de un Estado de Derecho. Desde el punto de vista político no hay catalanes, gallegos o andaluces: esas son características culturales. Lo que hay son ciudadanos españoles".

Abordando otro tema de actualidad, Savater ha opinado sobre la situación que vive Venezuela: "Maduro está fuera de la constitución desde hace un montón de tiempo. En cuanto hubo una Asamblea Nacional que no le gustaba se inventó otra. Desde ese momento, Maduro no podía decir que él representa ninguna legalidad".