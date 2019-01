La consejera de Ciudadanos en Andalucía Rocío Ruiz indigna a Vox por un artículo en el que criticaba la Semana Santa

El mismo día en que el nuevo Gobierno andaluz ha tomado posesión al completo, ha estallado la primera polémica de la nueva Junta. Si las tiranteces entre Ciudadanos y Vox aventuraban un complejo mandato de Juan Manuel Moreno, un rifirrafe con los dos partidos como protagonistas ha caído este martes sobre San Telmo.

Todo se remonta a un artículo de opinión escrito hace años por la consejera de Ciudadanos en el gabinete Rocío Ruiza, que será la encargada del área de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En una tribuna publicada por un periódico de Huelva -en esta provincia consiguió el escaño el 2D-, Ruiz carga contra la Semana Santa y su honda raíz en Andalucía.

La consejera de Ciudadanos se despacha calificando las procesiones como "desfiles de la vanidad y rancio populismo cultural, rescatadas de la historia medieval como espectáculo incluso tenebroso" como "una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo. Un entretenimiento de la plebe, devotos que confunden la religión con el protagonismo".

@Albert_Rivera @InesArrimadas curiosa forma de buscar adhesiones a su partido por parte de su consejera andaluza #RocioRuiz, ¿pues es ella la firmante del art que se ha difundido hoy?. Ella tiene libertad de expresión y yo de no darles credibilidad y negarles el voto pic.twitter.com/a82Y0iIsQ1 — Alfredo Mtz Cuevas (@alfredomtzc) 22 de enero de 2019

Ruiz también carga contra los cofrades, a los que acusa de "doble moral" y de ser "grandes hombres inflados de autoestima piadosa a punto de reventar, especialistas en maquillar sus sombras tras una máscara o un capirote". Con los costaleros tampoco se queda corta: "Son gente que se autoinflije castigos y se destroza la columna por cargar a cuestas enormes trozos de madera decorados con costosos vestidos, ofreciendo un inútil sufrimiento propio como si con ese absurdo acto se eximieran de sus pecados y se convirtieran de la noche a la mañana en mejores personas".

Tan poco le gusta la Semana Santa y la adhesión que se profesa en Andalucía que Ruiz prefiere escapar de la Comunidad cuando ésta se avecina: "Para sobrevivir a cada semana fantástica de la virtud y la doble moral, suelo escaparme a otros mundos donde no hay ni un rastro de olor a incienso. Cruzando el mar hacia las tierras impías y herejes del otro lado del Atlántico, para no convertirme en una más de esos cínicos desmemoriados, para no olvidar que todos somos mestizos, que fuimos, afortunadamente, parte de esa espléndida, avanzada y culta civilización árabe".

Aunque fueron escritas hace años, estas palabras no han gustado nada en el seno de Vox, partido que con 12 años sujeta en el Parlamento andaluz el Gobierno entre PP y Ciudadanos. Máximos defensores de la tradición, los negociadores de Vox consiguieron del PP en el punto 35 del acuerdo entre ambos partidos el siguiente compromiso:"Apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa".

El portavoz de Vox en el Parlamento regional, Francisco Serrano, ya ha pedido explicaciones al presidente Moreno por estas opiniones de la consejera Ruiz: "Presidente Moreno, usted se comprometió con Vox a "apoyar y promover la Semana Santa". ¿Llamará al orden a Rocío Ruiz? Esto no le ayuda".