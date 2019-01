Iceta descarta negociación "a fondo" Sánchez-Torra hasta que haya sentencia

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que difícilmente podrá haber una "negociación a fondo" entre Gobierno y Generalitat hasta que haya una sentencia del juicio del "procés" y, además, un acuerdo dentro de Cataluña para una propuesta que sume el apoyo de dos tercios del Parlament.

En una entrevista con Efe, Iceta ha considerado que esos dos factores -el "paréntesis" que supone el juicio del proceso independentista y la falta de una propuesta de consenso en Cataluña- complican por ahora una negociación profunda entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

Lo que no excluye en su opinión que sí se pueda avanzar en "acuerdos concretos" que puedan empezar a encauzarse, por ejemplo, en la reunión entre ambos ejecutivos prevista para este mes.

El dirigente socialista ha reconocido que el juicio, "de alguna manera, sitúa una especie de paréntesis o 'impasse', porque aunque son vías absolutamente diferentes, la de la política y la justicia, es obvio que una interfiere sobre la otra y determinadas negociaciones más de fondo no se pueden establecer en estos momentos", ha argumentado.

"No nos hemos de engañar: hasta que no haya sentencia en el juicio y hasta que el movimiento independentista no haya articulado cuál es su propuesta tras esa sentencia, difícilmente podremos avanzar en una negociación política de fondo", ha incidido.

Pero más importante que la celebración del juicio es, para Iceta, el hecho de que en Cataluña "no hay acuerdo suficiente sobre cuál es el camino para avanzar", por lo que "sin que haya este acuerdo en el seno de Cataluña, difícilmente se tendrá fuerza suficiente para negociar con el Estado".

Ha recordado así que en estos momentos no hay ninguna propuesta que aúne un apoyo de dos tercios del Parlament, que es la mayoría mínima que se requiere para una reforma estatutaria o del sistema institucional catalán.

"Primero tenemos que hacer los deberes en casa, antes de intentar una negociación a fondo sobre una cuestión que aún es muy controvertida Cataluña adentro", ha insistido.

No obstante, Iceta ha matizado que "sería absurdo decir que hasta que no pase el juicio no podemos hacer nada", motivo por el que ha considerado positivo que ambos ejecutivos "hayan decidido mantener su relación abierta y hayan quedado emplazados a nuevas reuniones", como la que se llevará a cabo este mes de enero.

Presupuestos

Un encuentro en el que ha considerado que se podría "avanzar" en aspectos como inversiones, prioridades presupuestarias, colaboración en políticas públicas o la retirada de recursos competenciales a las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Precisamente sobre este último punto y ante la posibilidad de que la Generalitat pudiera aprobar en el Parlament una ley "ómnibus" para volver a tramitar todas esas leyes suspendidas, sin aguardar a la negociación con el Gobierno, Iceta ha advertido de que "si se reiteran los mismos planteamientos, podemos caer en el mismo error y el mismo bloqueo".

El líder socialista catalán ha recordado al Govern que la Moncloa ha retirado ya dos recursos tras reuniones entre ambos ejecutivos y que ésa es la "vía correcta", ya que "la única solución es cuando se dialoga, negocia y pacta" y se evita, de esta manera, que acabe siendo "un arbitraje externo a la política el que decida", en alusión al TC.

Y ha incidido en que para evitar esos "problemas competenciales", hay distintas vías previas, ya sea el del diálogo entre ambos gobiernos antes de aprobarse la ley o incluso, una vez aprobada, la de "un proceso negociado entre ambas partes, reconocido por la propia legislación", para evitar la presentación de un recurso.

Los puntos de Torra

Lo que Iceta sí ha descartado es que en la reunión de este mes entre ambos gobiernos se aborde la propuesta de 21 puntos que Torra entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro del pasado 21 de diciembre en Barcelona.

"No es una base para negociar", ha aseverado Iceta, que ha considerado que quien debería hacer público ese documento es el propio Torra, ya que fue éste quien desveló su existencia.

El socialista ha afeado a Torra que sólo se dirija al electorado independentista y que "no pierda la ocasión para demostrar que es incapaz de situarse en la tesitura de alguien que quiere representar al conjunto de catalanes".

"Es muy difícil que sea creíble la voluntad del Govern (de diálogo) si no hay una renuncia expresa a la vía unilateral e ilegal. El discurso de Torra es a menudo demasiado contradictorio con el diálogo que dice perseguir", ha recalcado Iceta.

Por otro lado, ha cerrado filas con el presidente del Gobierno y ha querido enviar un mensaje a aquellos barones socialistas críticos con la política de diálogo de Sánchez con la Generalitat.

"Entiendo que pueda haber prevenciones, miedos e incertidumbres, pero desde luego Sánchez ha dado todas las razones para la confianza en el camino que ha trazado y la manera que tiene de dirigir la política del Estado", ha afirmado.

Pese a considerar que existe "unanimidad absoluta" en el PSOE en que debe haber "diálogo dentro de la ley", ha reiterado que se debe "dar la máxima confianza al presidente del Gobierno para que, en este marco, sea capaz de avanzar en la resolución del problema".

Y es que, ha sentenciado Iceta, Sánchez "ha demostrado que quiere dialogar", pero también de que "si alguien rompe el marco legal, se actuará con contundencia para restablecer la legalidad".