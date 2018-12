El 61,3% de los vascos rechaza la secesión, a pesar del 'procés' catalán

Maite Martínez Bilbao

La convulsión política que atraviesa Cataluña desde hace más de un año parece que no ha contagiado los ánimos del independentismo vasco.

Según el estudio Euskobarómetro, que elabora desde hace 20 años el departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y que dirige Francisco José Llera, frente a un 28,8% de la ciudadanía vasca que expresa "grandes deseos de independencia" -opinión del 84,9% de los votantes de EH Bildu y el 20% de los del PNV-, el 61,3% de la sociedad dice tener pocos (24,5%) o ningún (36,8%) deseo de independencia.

El 39% votaría no

Esta inmunidad ante el procés catalán es tal que, en el caso de que se convocara un referéndum de secesión en Euskadi se rechazaría -señala el estudio de la UPV-, cuando hace cuatro años había un empate técnico entre el sí y el no. Así, ganaría el no a la independencia (39%), frente al sí (31%), con un 15% de abstención y un 13%, que no se pronuncia.

El rechazo a la independencia aumentaría, según el Euskobarómetro, en caso de que ésta supusiese una salida de la Unión Europea, una pérdida de posiciones en el mercado español o que Navarra o Álava se quedaran fuera. En estos los casos, el sí se reduciría al 26%, 23%, 18% y 14%, respectivamente.

En la hipótesis de una Euskadi independiente, un 25% cree que se viviría mejor y un 33% peor, mientras que un 20% considera que "las cosas no cambiarían", recoge el estudio.

En cuanto a la identidad, tres de cada cinco vascos , el 61%, mantiene la compatibilidad de identidades vasca y española, con un predominio de la dualidad equilibrada vasco-española, el 36%, a la que se añade el sesgo del sentimiento vasquista -un poco más vasco que español- (22%), muy superior, en todo caso, al españolista (2%).

Sobre el Estatuto de Gernika, cuya reforma se está abordando actualmente en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, un 76,4% de la ciudadanía sigue mostrándose "relativamente satisfecha", mientras que los insatisfechos representan el 16%.

Al ser preguntados por las alternativas al actual estatus de autogobierno, un 21% apuesta por "dejarlo como está" y un 33% se conforma con completar las transferencias. Los encuestados que optan por reformarlo y ampliar el autogobierno alcanzan el 25%, mientras que un 11% se decanta por "una posición de ruptura soberanista".

La fórmula autonómica para la organización territorial del Estado es la preferida del 36%, y desea un escenario federal el 28%. Por la independencia opta el 25% y el 5% por el centralismo.

El Euskobarómetro realizado por la UPV constata una división crónica en la sociedad vasca entre nacionalistas, el 42,2% de los encuestados, y los no nacionalistas, el 53,7%.