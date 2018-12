Gaspar Llamazares dimite de todos sus cargos en IU: "He sufrido una campaña de linchamiento"

Es la decisión de Gaspar Llamazares. El líder de Izquierda Abierta ha dimitido de los cargos federales de IU ante la "campaña de linchamiento" que ha sufrido estos días tras difundirse una grabación en la que el político asturiano muestra su disponibilidad para encabezar una lista electoral de la plataforma Actúa.

En declaraciones remitidas a Efe, el portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias ha subrayado que "no merece la pena estar en unos órganos que no escuchan y que te excluyen". Tras la difusión de esta grabación, el líder de IU, Alberto Garzón, pidió a Llamazares que pidiera perdón a la militancia y se marchara de la organización, mientras que el político asturiano aseguró que no tenía motivo para pedir perdón porque siempre ha sido "leal" con el partido.

El líder de Izquierda abierta ha recalcado que la dirección Federal de IU ha hecho "caso omiso sobre las posiciones de IU Asturias en minería, energía e industria". Denunció además que fue excluido "de la lista europea" y terminó diciendo que hay lugar para "una izquierda coherente".