Casado tacha a Torra de "desequilibrado" y pide cesarlo mediante el 155

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este domingo que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución y cese al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que ha tachado de "desequilibrado", y ha censurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prevea reunirse con él el viernes durante su visita a Barcelona.

"No lo digo como insulto, sino como descripción. Hay que ser un desequilibrado para decir de los españoles que somos carroñeros, hienas y víboras", ha dicho en el acto de presentación del candidato popular a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, en el World Trade Center de la ciudad.

Junto al líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, Casado ha reprochado a Torra haber apelado a independencia de Eslovenia como referente para Cataluña, y ha instado al Gobierno a "decirle que va a aplicar la legalidad con el 155, que se va a tomar el control de los Mossos d'Esquadra y a cesar a Torra de forma fulminante".

"Se le tiene que cesar ya. No puede estar al frente de los Mossos d'Esquadra, de 16.000 hombres responsables y hartos de lo que se está viviendo, una persona que dice que sueña con la vía eslovena, que es una confrontación civil, un derramamiento de sangre", ha argumentado el dirigente popular.

Por eso ha pedido que en lugar de reunirse con el presidente de la Generalitat, Sánchez active el procedimiento del artículo 155, y ha afeado al presidente español que no tome el control de los Mossos de cara a la reunión del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona: "Como si fuera un derby, mando a la Policía Nacional y me voy. ¿Qué pasa?, ¿que a los catalanes no hay que protegeros?".

Así, ha alertado de la posibilidad de que "3.000 antisistema radicales de toda Europa, algunos de ellos armados" puedan desplazarse a la capital catalana para participar en las protestas contra el Gobierno que han promovido las entidades soberanistas.

Sobre estas organizaciones, además, ha reclamado modificar la ley de partidos para que las organizaciones con líderes encausados por presunta rebelión o sedición no puedan recibir recursos públicos y aplicar la ley de partidos para ilegalizar a los Comités de Defensa de la República (CDR): "Son personas que promueven el terrorismo urbano".

También ha apostado por volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum en el código penal -que se suprimió bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado-, prohibir el indulto a condenados por rebelión y sedición, y modificar la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado para no abrir "ni una sola oficina de la Generalitat sacando todo el odio y la manipulación" fuera de España.

Reivindica al PP

Casado ha deplorado que el PSOE se apoyara en partidos independentistas para que su moción de censura al presidente popular Mariano Rajoy prosperara, y ha afeado a Sánchez que propusiera a los soberanistas lograr un acuerdo del 75% del Parlament, algo que el líder popular interpreta como "lo mismo que hizo Zapatero con Maragall", cuando prometió al entonces presidente de la Generalitat apoyar el Estatut que aprobara la Cámara catalana.

"Está dispuesto a cargarse la soberanía nacional", que reside en el conjunto del pueblo español, y ha reivindicado tanto la recogida de firmas que impulsó el PP para llevar el Estaut al Tribunal Constitucional como su gestión frente al proceso independentista posterior.

"Si no llega a ser por nosotros, ahora mismo Cataluña sería independiente y habría naciones en el mundo que la habrían reconocido", por lo que ha apostado por aplicar el 155 y tomar el control de la Generalitat si el PP recupera La Moncloa.