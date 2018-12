Lluvia de críticas a Torra por apelar a la vía eslovena para la independencia de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido una lluvia de críticas por apelar a la vía eslovena para la independencia de Cataluña y ha sido calificado por ello de "iluminado", "irresponsable" o "peligro público" por dirigentes de diversas formaciones políticas.

"Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres", dijo Torra ayer en Bruselas en la presentación del Consejo por la República.

Estas declaraciones han sido muy criticadas hoy por dirigentes del PSOE, PP, Ciudadanosy los comunes, algunos de los cuales han recordado que Eslovenia logró su independencia de Yugoslavia tras un breve conflicto bélico en 1991 que costó varias decenas de muertos.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado en Palma que el presidente de la Generalitat es "un iluminado" y "un irresponsable" por apelar a la vía eslovena y ha lamentado que desde Cataluña se hagan "llamamientos a la insurrección, y encima con modelo".

El también ministro de Fomento ha dicho también que es "tristísimo" abocar a la gente "a una senda de sufrimiento" y ha recordado que la vía eslovena "no tiene nada que ver con la situación Cataluña, quizá fue la que menos muertos aportó". Ábalos ha insistido en que es "indecente" y "tremendo" plantear un término de secesión "con vías que no son propias, ha exigido a la Generalitat que deje de proponer "caminos intransitables, que jueguen con la convivencia de la gente" y ha asegurado que apelar a esto es una concepción "totalitarista".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido hoy de que el presidente catalán es un "peligro público" por apelar a la vía eslovena pese a su "violencia" y ha pedido al Gobierno que inicie "el requerimiento previo a la activación del artículo 155". Arrimadas ha criticado que Torra apele "a un conflicto civil con violencia" cuando defiende seguir la vía eslovena para la independencia, un proceso en el que, ha recordado, "hubo decenas de muertos".

Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha exigido que no se vuelva a atacar a su partido por afirmar que "el separatismo busca la balcanización de España", después de las declaraciones de Torra. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Fernández sostiene que alertar de la "balcanización" no es "ser radical ni echar leña al fuego", sino "señalar una evidencia". "La cosa es grave y ahora lo ven. De acuerdo, pero por favor, que no vuelvan a atacarnos si denunciamos que el separatismo busca la "balcanización de España", ha añadido el dirigente popular.

Colau le pide rectificar

También la alcaldesa de Barcelona y dirigente de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha urgido a Torra a rectificar "inmediatamente" y ha considerado que sus declaraciones constituyen "una grave irresponsabilidad". "Como alcaldesa de Barcelona pido al president Quim Torra y a su Govern que rectifiquen inmediatamente", ha escrito Colau en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha añadido que "la cohesión social de Cataluña debe estar por encima de las ocurrencias y cortinas de humo para tapar los problemas del Govern".