Marín: "No nos perdonarían a PP y Cs que no llegáramos a un acuerdo"

Cuando le preguntas, a bocajarro, a qué sabe el éxito que puede llevar a su partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía siendo, como es, la tercera fuerza política, reacciona rápido, sin apenas darse un respiro, y dice, sin más, que es la recompensa al trabajo bien hecho, y que "pasar de 9 a 21 diputados no es algo casual". Juan Antonio Marín Lozano (Sanlúcar de Barrameda, 1962) comenzó su carrera política en Alianza Popular en las elecciones del 83 y, desde entonces, ha pasado por el partido andalucista, cofundó un partido independiente en su tierra natal, y llegó a Ciudadanos en 2011, cuando el 31 de diciembre recibió una llamada del portavoz del partido de Rivera para iniciar el proyecto en Andalucía.

En ocasiones, se ha autodefinido como un político "sin programa ni ideología", y ante las críticas recibidas solía explicar que su programa consiste "en que las cosas funcionen" y su ideología "es el sentido común". Tal vez por eso cuando le insistes en que defina ideológicamente a Vox cambia de tercio reivindicando el perfil moderado y de centro de Cs y añadiendo que con los resultados andaluces el bipartidismo ha muerto definitivamente. Dice que los ciudadanos no perdonarían ni al PP ni a Cs que no llegaran a un acuerdo para el cambio en Andalucía; pide al PSOE que con su abstención le facilite su investidura, como ellos hicieron con Susana Díaz en la anterior legislatura, y dice que ha sido la corrupción la que se ha llevado por delante el feudo socialista. Advierte de que si es el nuevo inquilino del Palacio de San Telmo levantará las alfombras y abrirá las ventanas para que entre aire limpio y eliminar cualquier sombra de sospecha.

¿Finalmente habrá Gobierno PP-Ciudadanos-Vox? ¿Quién va a tener la llave de San Telmo?

Nosotros vamos a plantear llegar primero a un pacto con el PP para poder conformar un acuerdo de gobierno y, a partir de ahí, espero que el resto de fuerzas políticas sean responsables y no intenten bloquear el inicio de la legislatura. Ahora mismo no hay otra alternativa.

¿Cree que siendo el tercer partido podrá ser presidente de la Junta?

Es razonable que frente a un partido que pierde el 50% de los apoyos en sólo 4 años, que ha bajado casi 400.000 votos y 7 diputados y se hunde en Andalucía, como es el PP, la opción de Ciudadanos lidere el nuevo Gobierno porque llegamos hace 4 años al Parlamento y nos hemos situado en 21 escaños, en un empate técnico en número de votos con el PP (estamos sólo a 60.000 votos). Tenemos toda la legitimidad para dirigir un Gobierno nuevo, limpio, sensato, de cambio; eso es lo que han pedido los andaluces en las urnas. Estamos ante una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar.

Entonces su apuesta es usted como presidente y Juanma Moreno de vicepresidente...

Si puede haber cambio en Andalucía es porque Ciudadanos tiene 21 escaños. El PP lleva 40 años para tener los mismos votos que nosotros ahora. Estoy seguro de que los populares valorarán esto y habrá un acuerdo. Entiendo la aspiración de Juanma Moreno de ser presidente de los andaluces, pero las urnas no han dicho eso.

¿Y si no llegan a un acuerdo PP-Ciudadanos y Vox la única opción es ir a unas nuevas elecciones?

Los ciudadanos no nos iban a perdonar ni al PP ni a Cs que no llegáramos a un acuerdo. Hemos peleado y hemos conseguido hacer factible el cambio en Andalucía, y además hay una parte importante de nuestros programas que tiene puntos en común. No sólo se trata de quién va a ser presidente, sino de qué política se va poner en marcha en materia de sanidad, de educación, de fiscalidad, de creación de empleo, etc. Creo que habrá puntos de encuentro y poco a poco nos llevarán a un acuerdo al final.

En resumen, que la opción de gobernar con el PSOE y conseguir la abstención del PP ni se la plantean...

Los socialistas no van a tener nuestro apoyo para gobernar. El cambio que los andaluces han pedido no es que sigan gobernando los mismos.

Ustedes sostuvieron al PSOE hasta el último minuto y todos pensaron que su ruptura fue un paripé...

No sostuvimos al PSOE hasta el último minuto. En su día firmamos unos acuerdos pero manteniéndonos en la oposición, sin ocupar ni un solo sillón, ni ningún cargo, y conseguimos cosas como el Impuesto de Sucesiones, el IRPF, más recursos para sanidad, para educación, para políticas sociales, etc. Todo fue razonablemente bien hasta que el PSOE dijo que no estaba dispuesto a cumplir lo que firmó en materia de regeneración democrática. Y en ese momento dijimos que con ellos no había más que hablar. Con el PSOE hicimos una oposición pura y dura pero responsable. Nosotros cumplimos. La que no cumplió fue Susana Díaz con el tema de la regeneración democrática.

¿Quién va a liderar esas conversaciones con el PP, Albert Rivera y Pablo Casado, o Juanma Moreno y usted?

Desde Ciudadanos Andalucía lideraremos las conversaciones con el PP, pero lo que ellos hagan no lo sé. Tenemos un comité autonómico, que será el encargado de planificar los acuerdos. Pero Albert, como siempre, estará absolutamente informado de todo lo que sucede.

En resumen, que usted cree que va a ser el nuevo inquilino de San Telmo, y Rivera de la Moncloa...

Yo voy a presentar mis credenciales, necesito el apoyo mayoritario de la Cámara, y espero conseguirlo. Pero no tengo la menor duda de que Albert Rivera va a ser presidente de España.

Entonces el 'plan A' es gobernar ustedes y dar, supongo, una serie de consejerías al PP, pero necesitan a Vox, ¿no?

Yo no comparto ese análisis. PP y Ciudadanos sumaríamos 47 escaños con una abstención del PSOE. Para no bloquear el inicio de la legislatura no hace falta más. El plan que tenemos ahora mismo es negociar con el PP, y no hay otro.

¿De verdad cree que podrá ser presidente con el apoyo del PP y la abstención del PSOE? Ese escenario parece más imaginario que real...

Que el PSOE se abstenga no es un escenario imaginario. Hace 4 años los socialistas nos pidieron que no bloqueáramos la legislatura, y accedimos sólo presionando para hacer las reformas pactadas. Y ahora que toca el turno de que Cs gobierne espero reciprocidad; que Susana Díaz tenga la misma responsabilidad que nos pidió en su día a nosotros y apoye mi candidatura.

¿Y el 'plan B' de contar con Vox es factible?

Es que no existe ese plan B. Si no hay ningún acuerdo con el PP, se acabó la oportunidad de nada. ¿Cómo me voy a plantear ninguna posibilidad posterior si no conseguimos llegar a un acuerdo con el PP? Vayamos por partes.

¿Usted cómo valora la posible llegada de Vox al Gobierno?

Nosotros respetamos siempre a los ciudadanos y las urnas, pero supongo que usted lo que quiere que valore es la llegada de Vox al Parlamento, no al Gobierno...

No, lo que quiero decir exactamente es cómo valoraría usted la llegada de Vox al Gobierno, porque al Parlamento ya han llegado, pero ahora se trata de ver si están o apoyan al nuevo Gobierno...

Nosotros respetamos lo que dicen las urnas. Nos gusta que la gente se exprese, y por eso cada vez que hay urnas ganamos. Hay otros políticos, como el propio Pedro Sánchez, que no quiere convocar elecciones por miedo a perder; y no las convoca a pesar de la situación que tenemos en el país, provocada por él, por Pablo Iglesias, los separatistas y los que están en la cárcel dirigiendo el Gobierno de España. Si las urnas deciden que tiene que haber en vez de tres, cinco fuerzas políticas, nosotros lo vamos a respetar.

¿Cree que Vox es un partido xenófobo, de extrema derecha, y fascista, como le tilda la izquierda?

Yo no le voy a poner ningún calificativo ni a Vox ni a Podemos ni a nadie. Ellos se definen y se ubican solos. Lo que yo digo es lo que somos en Ciudadanos: una mayoría de gente de centro moderados, sensatos, constitucionalistas, capaces de buscar lo que une y no lo que nos separa de los demás.

¿Qué le parece la querella de Quim Torra contra usted?

Pues que nos veremos en los tribunales. A mí no me va a callar ni Quim Torra ni nadie cuando ha habido ofensas a los andaluces, y si eso me cuesta una querella, como si me cuesta tres, me da exactamente igual. Este hombre ha ofendido a los andaluces, y a los españoles. No me preocupa Quim Torra en absoluto.

Pues se querella contra usted porque dice que le ha llamado racista, golpista y de todo...

Es el mundo al revés. Él ha dicho que somos hienas carroñeras, nos ha llamado víboras, ha añadido que le robamos a Cataluña, y nos ha tildado de vagos para arriba. Y yo eso no se lo consiento ni a Torra ni a nadie, por mucho que sea el presidente de la Generalitat. Si por eso me quiere poner una querella que me la ponga. Iré a los tribunales cuando me llame el juez y diré lo que tenga que decir. Pero a mí no ve a callar la boca ni Quim Torra ni nadie. A quien les tapa la boca es a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, porque están negociando en la cárcel unos Presupuestos con ellos.

¿Cómo ha podido influir el tema de Cataluña en el resultado de Andalucía?

Lo que ha influido en las elecciones andaluzas es que se estén negociando los Presupuestos Generales del Estado -la sanidad, la educación y las inversiones de Andalucía y de toda España- en la cárcel, con los nacionalistas y los separatistas. Lo que ha influido es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estén negociando con Torra y con Junqueras y que no se garantice un reparto equitativo de la financiación para todas las comunidades autónomas.

Dígame, ¿lo ocurrido en Andalucía será un aviso para navegantes al Gobierno de cara a las siguientes citas electorales de mayo y a las elecciones generales?

Lo ocurrido en Andalucía será un aviso para navegantes, y sobre todo para el Gobierno. El PSOE está llevando una política que preocupa, y mucho, en el resto de España, y eso le ha pasado factura ahora y le pasará una gran factura a nivel autonómico y nacional.

¿A qué se refiere exactamente?

Pues a que los españoles han dicho claramente que no están de acuerdo con que pretendan conceder indultos, ni con que el futuro de este país se negocie con aquellos que han querido dar un golpe de Estado a la democracia ni que los Presupuestos Generales del Estado se negocien en una prisión. Los españoles no están de acuerdo en cómo se ha repartido el pastel para la elección del Consejo General del Poder Judicial, y así se lo han hecho saber al presidente del Gobierno. Hoy más que nunca es necesario que se convoquen elecciones para que los españoles decidan. Necesitamos un Gobierno fuerte, y a Pedro Sánchez el 2-D le ha dado un toque de atención muy serio sobre lo que debería tener y haber tenido en cuenta.

¿Y el bipartidismo ha muerto definitivamente con las andaluzas?

Sí, el bipartidismo ha muerto. Ya se ha acabado con eso de los rojos y los azules, y del tú o yo. La nueva situación política sin mayorías absolutas supone que hay que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Sólo hay que ver las encuestas para comprobar que el bipartidismo se está hundiendo en Andalucía, y ocurrirá igual en el resto de España.

¿Ve a Susana Díaz liderando la oposición o marchándose a su casa?

Ella ha dicho que está dispuesta a irse a la oposición, pero ya veremos. Lo primero que tiene que hacer es asumir la derrota, cosa que todavía no ha hecho y darse cuenta de que la corrupción y dar la espalda a los ciudadanos le han hecho perder el Gobierno.

¿Le ha llamado para felicitarle a usted por el resultado?

No, no me ha llamado, sólo recibí una llamada de cortesía de Juanma Moreno para darme la enhorabuena.

¿Y ahora que necesita pactar con el PP ya le ha perdonado a Juanma Moreno que le llamara "perro" en campaña?

Me pidió perdón el otro día en el programa de Alsina. Yo soy una persona muy moderada, y entiendo que en un momento alguien pueda cometer un error. Ese insulto estuvo fuera de lugar, pero yo paso página. No soy una persona rencorosa.

De cara a los pactos, ¿qué condiciones o 'líneas rojas' van a ser imprescindibles para negociar?

No se trata de líneas rojas. En materia fiscal, por ejemplo, tenemos muchas coincidencias con el PP, y en materia económica también. Además de bonificar el 100% del Impuesto de Sociedades, podemos llegar a acuerdos con el tema de Sucesiones, de Donaciones y mucho más. Hay un alto grado de coincidencia también sobre los emprendedores y los autónomos.

¿En la eliminación de los aforados también puede haber acuerdo?

Eso forma parte de la regeneración democrática y el PP tendrá que definirse. Tendrán que decir si están dispuestos a luchar contra la corrupción política, a crear la oficina contra el fraude, a eliminar los aforamientos para acabar con los privilegios de los políticos, si están dispuestos también a que todos los cargos de alta dirección sean por meritocracia, capacidad y mérito, y no designaciones a dedo.

Dígame una cosa, ¿usted llega dispuesto a abrir las ventanas y a levantar las alfombras en San Telmo?

Sí, vamos a levantar las alfombras y a abrir las ventanas para que entre aire fresquito y limpio. Para ver qué encontramos tenemos que poner en marcha la comisión de investigación sobre la Faffe y todas las medidas de regeneración democrática que hemos anunciado, y lo vamos a hacer de forma inmediata. Los andaluces necesitan volver a creer en sus instituciones, y para eso hay que desenmascarar la corrupción y no taparla, como el PSOE durante tantos años.

¿Cree que ha sido el 'caso de los ERE' finalmente quien se ha llevado al PSOE por delante?

No. No sólo el caso de los ERE. Al PSOE se lo han llevado por delante los años en que Chaves y Griñán no reconocieron nada, ni hicieron nada, ni pidieron perdón por sus escándalos. Se lo han llevado por delante los cursos de formación, las tarjetas gastadas en los clubes de alterne, las concesiones de ayudas a empresas de amiguetes. La corrupción ha sido quien ha llevado al PSOE a la oposición.

Oiga, ¿si ustedes pactan con el PP eso les imposibilitará llegar a acuerdos con el PSOE a nivel nacional o en otras autonomías?

No, en absoluto. Andalucía es Andalucía, y aunque aquí no vamos a pactar con el PSOE, eso no significa que en otros territorios no vaya a suceder. Vamos a priorizar las coincidencias en los proyectos y la limpieza en las instituciones.

El 27 de diciembre habrá que elegir al presidente del Parlamento, ¿será de Cs, del PP o del PSOE?

Ni idea. Ahora mismo está todo en el aire. Quien presida el Parlamento dará la medida de lo que pueda ocurrir en la legislatura. Esa decisión es muy importante y habrá que tomarla cuando los acuerdos estén ya avanzados.