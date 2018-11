El 'Albondiguilla' acusa a Rajoy y a Moreno Bonilla de conocer las presiones de Bárcenas para adjudicar obras

El exalcalde de Boadilla Arturo González, El 'Albondiguilla', ha dicho que contó en 2005 al hoy candidato del PP en las elecciones andaluzas, Juanma Moreno Bonilla, las presiones de Bárcenas para que adjudicara obras y ha asegurado que previamente el expresidente Mariano Rajoy le había dicho: "Alcalde, haz caso a Luis".

Así lo ha expuesto en la declaración que ha prestado hoy voluntariamente ante el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, al que ha detallado a quién avisó de las presiones de Bárcenas para contratar, entre otras adjudicaciones, a Constructora Hispánica para el mantenimiento de las calles del municipio, y que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, le ofreció después 100 millones de pesetas, según él, con conocimiento del extesorero.

Según ha explicado a los periodistas tras su declaración como testigo ante el juez que investiga la caja b del PP, el encuentro con Rajoy tuvo lugar en julio de 2004 durante el aniversario del Sport Center Manolo Santana de Boadilla, cuando iban paseando "hacia la carpa donde se hacía la cena".

"Recuerdo que Rajoy me dijo: 'Haz caso a Luis. Alcalde, haz caso a Luis'", ha dicho González Panero. "Yo no sabía a quién se estaba refiriendo y le dije: '¿A qué Luis?'. Me dijo: 'Luis Bárcenas'", ha explicado el exalcalde acusado en la pieza de Gürtel sobre Boadilla y que se enfrenta a una petición fiscal de 40 años de cárcel.

De acuerdo con su versión, su respuesta a Rajoy fue que haría caso a Bárcenas "cuando se pueda hacerle caso", a lo que el expresidente, "muy sarcásticamente", le respondió: "Efectivamente, cuando se pueda hacerle caso", tras lo que "nunca más" le volvió a hablar de nada del extesorero.

Las supuestas presiones de Bárcenas vinieron después, ha relatado, y de ellas le dio cuenta en noviembre o diciembre de 2005 a Moreno Bonilla, entonces secretario de política municipal, en la sede del PP de la calle Génova.

Fue allí junto a Manuel Hornillo, entonces secretario de política local del PP, para contarle sus problemas con un concejal que le había "impuesto" Bárcenas y en la reunión también le relató las llamadas que había recibido del extesorero.

La primera de esas llamadas fue en diciembre de 2004 o enero de 2005 para que le diera la citada adjudicación a Constructora Hispánica, tras lo que recibió otra llamada de Correa ofreciéndole la mordida.

Luego, le volvió a llamar Bárcenas para preguntarle si Correa se había puesto en contacto con él. "Le dije que los técnicos ya estaban elaborando el informe, que Hispánica no iba de los primeros y que no se le podía dar", le respondió, según su versión.

Otra llamada se produjo en septiembre 2005 para que adjudicara al Grupo Begar "el concurso de pequeñas y medianas empresas", y fue entonces cuando acudió a ver a Moreno Bonilla, quien le dijo: "Gracias, lo tendremos en cuenta, y adiós muy buenas".

Un año después de este encuentro, ha indicado, tuvo una reunión con Bárcenas y con el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta para "dos peticiones, en concreto para el parque de deporte y la salud y para el pabellón de deportes, uno a favor de Bruesa y otro a favor de Teconsa".

Preguntado sobre por qué había que beneficiar a esas constructoras, ha contestado que le decían que "las empresas colaboraban con el partido, ayudaban al partido con las campañas electorales, que a todos nos interesaban que fuesen bien, que eran muy costosas, que a ver qué se puede hacer y cómo se le puede ayudar".

González Panero se ha referido también a la conversación de 2009 recientemente publicada entre el excomisario José Villarejo y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, la cual a su juicio siente que ha respaldado la versión de que él se quejó de las presiones de Bárcenas.

Con esta declaración, el Albondiguilla ha reiterado lo que ya dijo a De la Mata en 2015 sobre las supuestas presiones del extesorero, si bien en esta ocasión ha aportado por primera vez los nombres de Moreno Bonilla y Hornillo, y también su conversación con Rajoy.

Querella del PP

El PP presentará una querella criminal contra el exalcalde de Boadilla por falso testimonio porque considera "rotundamente falso" que contara a Juanma Moreno las presiones de Bárcenas para que adjudicara obras, según han informado fuentes del partido.

Los populares, que recuerdan que el Ayuntamiento de Boadilla pide 50 años para González por corrupción y subrayan que lleva dos años diciendo lo mismo sin que nadie le haga caso, creen que intenta aprovechar la campaña electoral andaluza y ven sospechoso quién puede estar detrás.