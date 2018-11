El Gobierno la 'lía' en su web y traduce Dolores del Campo como "it is pain of field"

Usar el Traductor de Google tiene sus riesgos. En ocasiones, las herramientas en línea para pasar de un idioma a otro realizan traducciones de manera literal, sin tener en cuenta, por ejemplo, si se trata o no de un nombre propio. Es lo que le ha pasado al Gobierno de Pedro Sánchez en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se puede apreciar algún que otro gazapo en la versión en inglés.

El fallo más sonado es el que se ha producido al traducir Dolores del Campo. La jefa de Área de Temperatura del Centro Español de Metrología, nombrada miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, pasó a ser "pain of field" (traducción literal del castellano al inglés de su nombre) en la versión en inglés de la noticia.

De este hecho se dio cuenta Sonya Downsett, corresponsal de Reuters en España, que se hizo eco en su cuenta de Twitter avisando de "los peligros de utilizar la traducción automática en los sitios web".

The dangers of using automatic translation on websites: Spanish Industry Ministry main news item about a lady named Dolores del Campo appears on English website as 'It is pain of field ... ' ???? pic.twitter.com/wHUcf8OtdC — Sonya Dowsett (@ReutersSonyaD) 19 de noviembre de 2018

Tras percatarse del error, la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cambió "It is pain of field" por Dolores del Campo en la versión inglesa de la noticia.

No se trata del único error de traducción. En la misma web, el Ministerio tradujo literalmente una noticia sobre la firma de un Plan de Acción con el ministro de Turismo de Ecuador. En la versión en inglés, el país aparece como "Equator", pese a que en ambos idiomas se escribe de la misma manera.

Según Euronews, ninguno de los dos traductores automáticos más populares, Google Traslator y Deepl, interpreta el nombre como "It is pain of field", por lo que el Ministerio habría usado otra herramienta para la traducción.