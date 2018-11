Casado impulsa un bloque unitario para 'echar' a Sánchez del Congreso

El próximo miércoles, a las doce de la mañana, el Partido Popular reunirá en el Congreso de los Diputados a miembros de las direcciones de Ciudadanos, PAR, UPN, Coalición Canaria -quien ya ha adelantado que no acudirá- y Foro de Asturias, con la intención de conformar un bloque unitario en el Parlamento español, a fin de presentar medidas conjuntas que arrinconen las iniciativas que el presidente Pedro Sánchez anuncia con sello independentista y alejado de los principios básicos de la Constitución.

Dicho de otro modo, los populares están decididos a "aglutinar" el primer bloque que una a los partidos liberales y de centro derecha, dispuestos a defender una educación de nivel -que no dé el título de Bachillerato a aquellos alumnos que acaban el curso con una asignatura suspensa-, o unos Presupuestos Generales que no sean cuestionados por Bruselas; en definitiva, dispuestos a evitar "cualquier tropelía contra la Constitución o el devenir normal del Parlamento".

Según explicó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la hoja de ruta del pretendido acuerdo no solo se circunscribe en hacer la oposición en materia legislativa, sino en establecer un documento que dé respuesta a los principales problemas de los españoles, algo que puede tener su máximo expresión en futuros acuerdos electorales, extremo éste que ayer no fue confirmado. En definitiva, "ir juntos frente a los independentistas", y no repetir iniciativas que se registran varias veces por parte de las distintas fuerzas políticas.

En opinión del número dos de Pablo Casado, anunciar la reforma de la Constitución en diciembre, sin hablar antes con el PP-, para suprimir los aforamientos, como así hizo el presidente Sánchez en el acto que el PSOE celebró este pasado fin de semana en Fuenlabrada, "es una locura". Máxime cuando ha demostrado que "es incapaz de sacar unos Presupuestos, ¿cómo va a sacar ahora la reforma de la Constitución?", se pregunta. Simplemente lo hace -remarcó-, "por mero instinto de supervivencia, igual que el disparate de introducir el euskera en la Rioja". Es por esto que para García Egea, Sánchez es ya "el presidente mimo", que se dedica a hacer muchos gestos que solo se traducen en "polémicas artificiales que al final no llevan a ningún sitio".

"Si así actúan en La Rioja -se cuestionó el secretario de los populares-, ¿qué podemos esperar del PSOE en Navarra, donde hoy los mismos que le hicieron presidente son los que gobiernan e intentan que Navarra sea el anexo del País Vasco?".