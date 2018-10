El PP aparca los sondeos y busca dos hombres para sus listas en Madrid

El PP promete sorpresas para su cartel de las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en mayo de 2019. Aunque todavía se desconoce el nombre de las personas que defenderán sus siglas, al menos en los puestos más importantes, sí que ha trascendido el deseo de la formación liberal-conservadora de contar con personas que procedan de la sociedad civil, candidatos independientes. Y, antes que grandes nombres de exministros/as, optarán por perfiles de dirigentes que están dispuestos a dejarse la piel por ganar unas elecciones, con la confianza de que, en el caso de no ganar esos comicios, seguirán en el cargo y no saldrán espantados por no querer ejercer el papel de oposición.

No obstante, la incógnita durará poco. Pero eso no evita que los nervios estén a flor de piel y que esta semana se haya conocido, bien vía comunicado, bien vía entrevista, que dos de las apuestas que aparecían en todas las quinielas (Dolores Cospedal y Isabel García Tejerina) se autodescartaban para no tener que concurrir por la capital de España. Bien es cierto, apuntan fuentes de Génova, que la primera nunca había mostrado interés por Madrid, y ni siquiera lo había manifestado al partido. El nombre de la segunda, por el contrario, sí ha sido testada en el famoso sondeo en el que ella no obtuvo un mal resultado, pero en el que la mayoría de los candidatos sacan una puntuación muy parecida, sin grandes distancias entre unos y otros. En palabras de una fuente del PP de Madrid, "todos han salido muy justitos".

Es por eso que desde la dirección del Partido Popular se esté pensando en otra estrategia: en gente de la casa, en lo relativo a Madrid, que dé la cara por sus siglas. Lo importante, apuntan desde la dirección nacional, "es la marca PP, asociada a alguien dispuesto a ganar las elecciones". Y en esa tesitura, reconocen desde Génova, se encuentran dos personas, con bastante probabilidad: José Luis Martínez Almeida y Antonio González Terol, actual alcalde de Boadilla del Monte, y también posible candidato a la Comunidad de Madrid, de la que fue diputado autonómico.

El inconveniente del primero, indica el entorno del portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid -el que sustituyó a Esperanza Aguirre cuando está decidió abandonar el Consistorio-, es que siendo posiblemente "el mejor candidato, el más preparado, el que mejor conoce los entresijos y el funcionamiento de la ciudad, no está en el foco informativo y no se ha trabajado por él para darle a conocer". En cuanto al segundo, le avalan sus victorias en la localidad madrileña de la que es alcalde, y también, apuntan voces del PP, "la amistad que le une al presidente Pablo Casado". Lo cierto es que el nombre de González Terol sube como la espuma en las quinielas y se está buscando un hueco para él, incluso antes de que cayera el Gobierno de Mariano Rajoy en la moción de censura de Pedro Sánchez. Claro que, la actuación determinante se centrará en quién es capaz de competir con mayor eficacia contra Begoña Villacís y Manuela Carmena, dos candidatas muy fuertes, como reconoce el propio Partido Popular a elEconomista.

Nadie se quiere presentar

La elección del candidato de Barcelona puede resultar incluso más compleja que la de Madrid, porque hay miedo a no llegar a sacar ni un concejal, apuntan fuentes cercanas al PP catalán. Pese a ello, insisten en querer presentar a un candidato, que será el único que represente a un partido liberal-conservador y constitucionalista, y al menos ofrecer esa opción que no existe en la Ciudad Condal. En este debate suma puntos el perfil de una persona independiente, que no venga de la política, que sea muy conocido, y posiblemente relacionado con el entorno de Sociedad Civil Catalana.