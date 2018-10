Trump ensalza al heredero saudí Bin Salman y evita vincularle con la muerte de Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que todavía no hay información suficiente para responsabilizar directamente al príncipe saudí Mohamed Bin Salman de la muerte del periodista Jamal Khashoggi a manos de sus servicios de Inteligencia, al tiempo que ha aplaudido la figura del heredero árabe como un modelo de "control", que "mantiene las cosas en su sitio".

En una entrevista concedida al Washington Post, Trump se ha dedicado a destacar la importancia estratégica que representa la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí en lugar de anticipar medidas de represalia por la muerte del reportero -residente en Estados Unidos y con tres hijos con ciudadanía estadounidense-, a pesar de los "engaños y mentiras" propagados por los saudíes, como reconoció el mandatario, durante las primeras fases de la investigación, cuando se daba a Khashoggi por desaparecido.

"A mí nadie me ha dicho que Bin Salman sea el responsable. Ni nadie me ha dicho que no lo sea. Todavía no hemos llegado a ese punto", ha declarado el presidente norteamericano, sin atreverse a trazar un vínculo directo entre el heredero y el asesinato ocurrido en el consulado saudí de Estambul.

Salman está considerado, con mucha diferencia, como la persona más fuerte del país. Y ama de verdad a su país

Trump, sin embargo, ha considerado la posibilidad de que Bin Salman pudiera haber sabido de la muerte de Khashoggi "a posterori" y sin conocimiento de la operación para detener al reportero. "Podría ser que en ese lugar hubiera ocurrido algo horrible, y es entonces cuando se enteró de lo que pasó", ha elucubrado Trump.

A partir de ahí, Trump ha agasajado al príncipe heredero, "un hombre fuerte, con un excelente control, y una persona que mantiene las cosas en su sitio, y lo digo como un cumplido". "Está considerado, con mucha diferencia, como la persona más fuerte del país. Y ama de verdad a su país", ha declarado.

Irán es peor imposible. Seguro que se están riendo de todo esto. Son el mal absoluto

Las declaraciones más críticas de Trump llegaron cuando se le preguntó por las múltiples versiones dadas por los saudíes en los primeros días tras la desaparición de Jashogi -Arabia Saudí llegó incluso a asegurar que había abandonado el consulado sano y salvo-, pero inmediatamente destacó la importancia de la relación con el reino árabe para proteger a Israel y frente a Irán, a quien describe como el mal absoluto.

"Está claro que ha habido un engaño y que ha habido mentiras", lamentó Trump cuando se le preguntó por las múltiples versiones. Sus relatos están desparramados", explicó el presidente estadounidense. Pero "es que no tenemos a nadie más ahí (en la región)", prosiguió Trump, firmante de un acuerdo de venta de armas con el reino árabe valorado en más de 100.000 millones de dólares. "Creo que (Arabia Saudí) es un aliado muy importante para nosotros, especialmente cuando Irán está haciendo tantas cosas malas en el mundo, (Arabia Saudí) es un contrapeso. Pero Irán... Irán es peor imposible. Seguro que se están riendo de todo esto. Son el mal absoluto", concluyó.