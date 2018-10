Cospedal niega que vaya a presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha negado hoy que exista alguna posibilidad de que presente su candidatura a la alcaldía de Madrid o que haya tenido nunca la intención de optar a esa elección.

En una nota remitida a Efe, Cospedal asegura que se ha visto obligada a emitir este comunicado "ante las múltiples informaciones" aparecidas acerca de la posibilidad de ser candidata a la alcaldía de Madrid y para "terminar con una situación" que no ha propiciado y que no ha querido "en absoluto".

Cospedal aclara que tal posibilidad "no existe" y que la "plataforma" que se ha creado para promover esa candidatura no responde a ninguna indicación suya. "Ni tengo ni he tenido nunca intención alguna de optar a dicha elección", reitera.

Además, ruega a aquellos que mantienen esa hipótesis y creen conocer su "más intima voluntad", que se abstengan de opinar sobre sus "deseos o intenciones", las cuales, "obviamente", no conocen ya que se encuadran en la esfera de su "intimidad".