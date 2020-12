Juan Marín: "Andalucía recibirá 22 millones de visitantes, si avanza la vacunación"

Marta Ramos Málaga

Andalucía comenzó 2020 superando las cifras históricas registradas en 2019, cuando la comunidad recibió 32,5 millones de turistas. La pandemia fulminó las previsiones de crecer un 9% y finalmente la región cierra el complicado año con 12,5 millones de turistas, una caída del 62% y pérdidas de 15.000 millones de euros.

Andalucía y para resto del mundo. ¿Qué balance se hace desde la consejería de este complicado ejercicio?

El balance lógicamente es negativo, ha sido el peor año de la historia para este sector a nivel mundial y Andalucía como sabemos es un destino turístico de primer orden. Cerramos el 2020 con una caída de más del 62% con respecto a los datos de 2019, que fue un año de récord. En los meses en los que la gente se ha podido mover hemos recibido 12,5 millones de turistas, es decir casi 20 millones menos que el año pasado. El turismo nacional ha bajado un 50%, pero el extranjero con el cierre de fronteras y los confinamientos que establecieron algunos países ha caído un 80%. Por todo eso el balance es negativo, pero vamos a intentar que el 2021 sea un año de recuperación importante para el sector.

¿Hemos hablado de la caída de viajeros, pero ¿Cuántas han sido finalmente las pérdidas económicas del sector?

Pues estarían entre los 14.000 y los 15.000 millones de euros, era una previsión que ya hicimos en el mes de abril, dijimos que si la pandemia seguía evolucionando así, las perdidas se situarían entre los 10.000 y los 14.000 millones y creo que desgraciadamente hemos acertado. Esto supone perder entre el 60 y el 70% de la actividad de todo el año, sin lugar a dudas es un dato terrible.

También se han perdido empresas y por tanto empleo ¿Cuántos puestos de trabajo se ha cobrado esta crisis?

Pues aquí también hemos acertado desgraciadamente, estimábamos unas pérdidas de entre 120.000 y 140.000 empleos y los puestos de trabajo en riesgo rondan actualmente los 120.000. También es cierto que esperamos que muchos de los ERTE no se conviertan en ERE en 2021 y esa previsión no la tenemos. Para este sector hemos pedido al Gobierno de España, ya que no está dispuesto a ayudarnos en nada, la ampliación de los ERTE hasta el 32 de diciembre de 2021 como han hecho otros países de la UE como Francia o Alemania, porque eso significa dar un mensaje de estabilidad y seguridad a los trabajadores y a los empresarios y les ayuda a hacer sus previsiones para 2021.

Y en cuanto a las empresas, ¿Cuántas se calculan que se han podido perder este año?

Ese dato aún no lo tenemos, pero es curioso que está aumentando el número de empresas en Andalucía, sobre todo las creadas por autónomos. Estamos adelantando a Cataluña y Andalucía se podría convertir en 2021 en la Comunidad con más autónomos de España. Pero el número de empresas que van a desaparecer este año, sin duda, va a ser importante. No podemos predecirlo, porque muchas de ellas están aún en ERTE, pero me temo que van a ser miles.

En 2019 Andalucía recibió más de 32,5 millones de visitantes y a principios de año, antes de la pandemia, las previsiones eran muy optimistas, de superar esa cifra con creces. Ahora, con todo lo sucedido, ¿Cuándo se estima que se podrán recuperar esos datos?

Cerramos el 2019 con una subida de casi el 6% con respecto al 2018 y empezamos el 2020 creciendo en enero, febrero e incluso hasta 15 de marzo creciendo un 9% con respecto al año anterior. Es decir, que si no hubiera sido por la pandemia, habríamos crecido en torno a ese 9% en todo el año. Ahora mismo nos plantamos dos escenarios para el 2021: uno más optimista que podría suponer más de 22 millones de turistas, con lo cual recuperaríamos cerca del 75-80% de la actividad del 2019. Esto sería si avanza la vacunación tanto aquí como en los mercados internacionales. El escenario más pesimista nos sitúa en torno a los 17-18 millones de turistas y con un crecimiento de recuperación del 50% con respecto al 2019. Esto significaría la posibilidad de irnos a una vacunación después del segundo semestre y que se mantuvieran las restricciones internacionales. Pero parece que con las noticias del adelanto de la validación de las vacunas de Pfizer y Moderma podríamos estar en el escenario más optimista, lo que nos llevaría en 2022 a una normalidad de recuperar las cifras de récord de 2019.

¿Cuáles serán las principales acciones de la consejería el próximo año?

Una de ellas era el mantenimiento de la marca y la imagen de Andalucía con todos los eventos de gran nivel y las acciones relacionadas con la participación en ferias como Fitur que se traslada a mayo, campañas de marketing y comunicación, un plan de turismo andaluz que prevé una inversión de 25 millones de euros donde vamos a centrar gran parte de las acciones en el primer semestre del año y donde apostamos por la formación y la recuperación de los profesionales.