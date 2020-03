Iglesias sufre un escrache en la Complutense casi 10 años después de impulsar él uno contra Rosa Díez

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido interrumpido e increpado por una veintena de jóvenes de extrema izquierda durante una charla ofrecida en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha pedido que les dieran un micro para escucharlos. El 'escrache' se ha dado casi 10 años después del que Iglesias impulsó contra la entonces líder de UPyD, Rosa Díez, en una conferencia en la misma universidad en octubre de 2010.

El incidente en esta ocasión se ha producido en el momento en el que Iglesias iba a tomar la palabra en una conferencia sobre fascismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, junto a su decana, Esther del Campo, y el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, en un salón de actos lleno.

En el momento en el que un pequeño grupo de jóvenes ha comenzado a increparle, buena parte de la sala ha comenzado a gritar "Fuera fascistas de la universidad", ante lo que Iglesias ha pedido que les dieran un micrófono porque quería escucharles ya que, ha asegurado, entiende que esa es la obligación de un responsable público, recoge EFE.

Un grupo de estudiantes abronca a Pablo Iglesias en la Complutense e interrumpe su acto: "Fuera vende obreros de la Universidad".



Veo esto y no puedo evitar recordar la que ellos le liaron a Rosa Díez solo por no respetar sus ideas. Y me río...

pic.twitter.com/q4fdKS4p0p