Álvarez de Toledo se desmarca de la postura oficial del PP y no irá a ninguna manifestación feminista el 8-M

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, explicó este martes que no participará en ninguna manifestación el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Una postura que choca la decisión de la formación de acudir este año de manera institucional con una delegación a los actos conmemorativos de esta jornada y hacerlo con el lema propio 'Mujer por encima de todo'.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Álvarez de Toledo se declaró "feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia" y defendió en todo momento que "cada uno puede ser lo que quiera". Dejó claro que su manera de entender el 8-M no pasa por la "protesta enfadada y pesimista contra una presunta cultura heteropatriarcal capitalista y perversa que está formada por hombres decididos a oprimir a las mujeres".

Su manera de enfocar esta fecha pasa por la "celebración de la impresionante modernización y transformación de España" en los últimos 40 años, "incluso antes de la llegada de Pedro Sánchez, Carmen Calvo e Irene Montero al poder", ironizó, según recoge Servimedia. En este sentido, consideró que en España se han producido avances que hacen que este sea "uno de los mejores países del mundo para nacer mujer", a diferencia de "muchos otros" países.

Hizo especial hincapié en que en España "no nacemos víctimas las mujeres" ni "estamos condenadas a sufrir la opresión masculina". Se trata, dijo, de "una idea falsa que no nos ayuda" porque fomentaría la necesidad de acudir a "la mano paternalista o maternalista que nos saque de nuestro horrible sino". "A diferencia de en otros países, en España las mujeres nacemos libres", se reafirmó.

Y esa libertad se ejerce a la hora de "elegir carreras, trabajo o tipo de vida". Según su criterio, las mujeres "no somos bloques" ni "un colectivo identitario", pues "no todas somos iguales, no todas sentimos lo mismo ni nos identificamos de la misma manera". Precisamente, opinó que "uno de los grandes problemas" que se están manifestando en estos momentos es el de la "colectivización de la mujer". "¿Por qué tienen que hablar Calvo o Montero en mi nombre, porque nací con los mismos órganos que ellas?", se preguntó en este punto.

"A mí que no me metan en un bloque monolítico llamado mujeres", sentenció la portavoz parlamentaria del PP, para quien "las mujeres tenemos libertad" y "los grandes problemas que en tenemos hoy en día que encarar por ejemplo tienen que ver con la maternidad y no es una imposición heteropatriarcal, si acaso de la madre naturaleza", sostuvo.

Por ello, adujo que "no hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres" ni esa "ideología política que nos están dando a entender" y que supondría que existe "una política machista que decide someter a las mujeres". "Eso es falso y especialmente en el caso de España", aseveró.