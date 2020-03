Rivera insinúa que apoya a Arrimadas en las primarias de Ciudadanos: "Mi voto es un secreto a voces"

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este lunes que no hay que ser un lince para saber lo que piensa "de Ciudadanos y de Inés Arrimadas" y dijo que votará en las primarias de Ciudadanos "como cualquier otro militante, y mi voto es secreto, aunque sea un secreto a voces". Una clara insinuación del exdirigente en plena pugna interna entre Arrimadas y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

Rivera realizó estas declaraciones en su presentación como nuevo presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez-Echevarría, donde señaló que ni va "a ser un expresidente que tutela ni un jarrón chino". "Mi papel no es tutelar a Ciudadanos ni decir quién es mejor o peor. No sería justo ni correcto que hiciera un papel que no me corresponde", aseguró.

Además, Rivera comentó que no se arrepiente de haber dejado la política. "Si tomé esa decisión lo hice porque sabía que era difícil, no lo voy a negar, pero creía que era la correcta. Era el momento de que otros, con más ganas e ilusión, estuvieran al frente de Ciudadanos", recoge Servimedia.

Preguntado por la relación del partido con el exvocal de la Junta Electoral Central Andrés Betancor, que estuvo a sueldo de Ciudadanos mientras tomaba decisiones en el órgano, Rivera aseguró que "lo que es legal, es legal". "Es un asunto legal que otros proyectos políticos han hecho de la misma manera".

"Le deseo lo mejor a Ciudadanos, que es el partido al que quiero seguir votando y apoyando, y le deseo lo mejor a quien venga. A partir de ahí no creo que hiciera ningún favor a Ciudadanos. Bastante crispación hay ya. Todos tienen mi respeto, todos han sido compañeros, y los militantes sabrán escoger un buen equipo", incidió.

Finamente, Rivera consideró que "un partido liberal de centro es necesario para España más allá de un resultado concreto". "Es mejor unir que dividir a los españoles, así que le pido a los militantes que acierten y miren al futuro", concluyó.

Su labor en el despacho de abogados

En el acto, Rivera anunció que será el nuevo presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez-Echevarría: "Empieza para mí una nueva vida fuera de la política. Vuelvo a ser abogado y jurista". Además, aseguró que se trata "de una apuesta en serio y a largo plazo" y que ha comprometido, en el contrato que ha firmado, "los próximos años de su vida profesional".

En concreto, se encargará de "ostentar la representación del despacho, presidir el consejo de administración y liderar una estrategia para crecer territorialmente y captar talento".