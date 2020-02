Arrimadas llama a Feijóo, que reitera su rechazo a la coalición pero mantiene "abiertas" las listas

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado este miércoles al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de desbloquear sin éxito las negociaciones acerca de una posible coalición electoral para las elecciones autonómicas de Galicia, Cataluña y País Vasco .

Según ha informado la Xunta, Feijóo ha celebrado que la conversación con Arrimadas ha sido extensa y cordial, "alejada de las constantes declaraciones en medios de comunicación de los últimos días".

El presidente Gallego ha agradecido también a Arrimadas el claro apoyo a que él sea el próximo presidente de la Xunta y han acordado seguir explorando fórmulas que refuercen la gran mayoría y la gran unidad moderada que ya hay en Galicia.

Feijóo ha aprovechado para pedir a Arrimadas "interlocutores autorizados de Ciudadanos de Galicia para poder avanzar de manera menos condicionada y más eficaz" y ha reiterado que las puertas del PPdeG están abiertas a todos los que quieran moderación y entendimiento, con independencia de la afiliación política.

De la misma manera, el jefe de la Xunta ha defendido que las uniones deben ser estables y aportar estabilidad; algo que es incompatible con que una hipotética candidatura conjunta se dividiese justo después de las elecciones, tal y como proponía ayer Ciudadanos. "A veces sumar cosas no comunes y en parte dispares no produce una suma neta, sino otra operación que no interesa. (...) Las puertas siguen abiertas hasta el 1 de marzo, que se cierren las listas", ha remarcado sobre su disposición a acoger candidaturas a los comicios del 5 de abril a dirigentes de Ciudadanos, incluso identificándolos como independientes.

Cs ofrece "una coalición ganadora constitucionalista para que no se pierda ningún voto"

Por su parte, fuentes de Ciudadanos recogidas por Europa Press han confirmado la llamada y han incidido en que Arrimadas ha explicado a Feijóo su propuesta para Galicia: "Una coalición ganadora constitucionalista para que no se pierda ningún voto y no se ponga en peligro el gobierno constitucionalista por un puñado de votos como ya ocurrió en el pasado en esta comunidad".

Según Cs, ambos dirigentes han estado de acuerdo en "seguir trabajando para intentar llegar a un acuerdo".