JxCat retira su moción de autodeterminación para "facilitar" la negociación de la investidura con el PSOE aunque Borràs lo niega después

El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha anunciado este martes que retirarán la moción sobre la autodeterminación que estaba previsto que se votara en el pleno de la Cámara de esta semana con el objetivo de "facilitar" la negociación sobre la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Esta afirmación ha sido enmendada horas después por la portavoz del partido en el Congreso, Laura Borràs, evidenciando contradicciones internas en la formación del expresident Carles Puigdemont.

En declaraciones a los medios, Pujol ha afirmado que votar esta moción esta semana "podría ser mal interpretado, utilizado por el PSOE para no tener una actitud positiva" en las negociaciones sobre la investidura con el independentismo.

JxCat registró la semana pasada una moción que pide al Parlament constatar que se deben promover las iniciativas y compromisos necesarios para acordar "una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado español, que no puede ser otra que el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum".

Esta iniciativa se tenía que votar en el pleno de este miércoles y jueves, pero al retirarla ya no se votará, aunque Pujol ha avisado de que contemplan la posibilidad de volver a presentarla en el futuro.

"Es una decisión de oportunidad política, de interpretar que en Madrid hay unas negociaciones y que este debate podría generar complejidad o introducir elementos de complicación en este momento de las negociaciones", ha argumentado.

Ha insistido en que esta decisión no varía la posición de JxCat sobre la autodeterminación, pero que considera más oportuno dejar de lado por ahora esta moción: "Detrás de esta decisión solo hay predisposición".

Pujol ha señalado que no solo tiene que ver con las negociaciones entre ERC y PSOE sobre la investidura, sino que también incluye la reunión que JxCat tuvo la semana pasada con los socialistas y prevé que se celebren más.

Horas después de estas declaraciones de Pujol, Borràs ha advertido a través de un tuit de que su objetivo "no es facilitar" un acuerdo con el PSOE retirando esa moción.

Según él, esta moción esta semana "podría ser mal interpretada, utilizada por el PSOE para no tener una actitud positiva" en las negociaciones sobre la investidura con el independentismo.

Borràs ha asegurado que "el trabajo de JxCat en Madrid no es facilitar ningún acuerdo con el PSOE, es garantizar soluciones políticas para Cataluña".

Ha insistido que la autodeterminación es "el eje central sobre el que pivota esta solución política" y que JxCat no ha movido su posición.

1. La feina de JxCat a Madrid no és facilitar cap acord amb el PSOE, és garantir solucions polítiques per Catalunya.

2. L'autodeterminació és l'eix central sobre el que pivota aquesta solució política.

És una qüestió de mínims democràtics, no ens hem mogut i no ens mourem d'aquí