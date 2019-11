El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al exvicepresidente, Oriol Junqueras, el próximo 28 de enero en relación a los gastos derivados del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, según ha confirmado este jueves Societat Civil Catalana (SCC).

Además de a Puigdemont y Junqueras, el Tribunal de Cuentas ha acordado citar a Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Lluis Puig; Meritxell Serret y Santi Vila para fijar la liquidación provisional de los gastos del 1-O cuya denuncia fue presentada por la propia Societat Civil Catalana.

El tribunal también ha citado a Neus Munté, Antoni Molons, Joaquim Nin, Amadeu Altafaj, a representantes de SCC, a la Fiscalía y a la Abogacía de Estado.

Los citados disponen de 10 días hábiles desde la recepción de la citación para presentar alegaciones y aportar documentos o los elementos que consideren que deben tenerse en cuenta, y también pueden interponer un recurso en un plazo de cinco días que no tiene carácter suspensivo.

Según SCC, Cuentas requerirá a los citados que paguen o avalen la liquidación provisional que se fije de los gastos del 1-O, y en caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes.

Para SCC, los impulsores del 1-O deben "pagar hasta el último céntimo de dinero público" utilizado para llevarlo a cabo, y por ello decidieron denunciarlos, junto a Abogados Catalanes por la Constitución, lo mismo que hizo la Fiscalía en su momento.

El expresident Puigdemont ha acusado al Tribunal de Cuentas de hacer "política hasta en los sobres que envía" después de que en enero le trataran como 'Muy Honorable Señor' y ahora como 'Don' en la notificación en el que le citan el 28 de enero de 2020 por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas fa política fins i tot el els sobres que ens envia. Per a ells, al gener d'aquest any jo era "Molt Honorable Senyor". Ara, al novembre em diuen "Don", que és més castís. No descarto que la propera vegada em tractin de "Caballero", que a Madrid es porta molt pic.twitter.com/cA1upLcnBm