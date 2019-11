Exdirigentes socialistas presentan un manifiesto contra el pacto PSOE-Podemos y la dependencia de los independentistas

'La España que reúne', plataforma impulsada por Nicolás Redondo y Joaquín Leguina ha presentado este martes un manifiesto que rechaza el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos y reclama la vuelta al centro político. El documento, que ha sido respaldado ya por más de un centenar de personas de la sociedad civil, ha estado presentado por Redondo, Francesc de Carreras y el economista Javier Santacruz.

Según ha explicado Redondo a Europa Press, el manifiesto se fraguó ya antes de confirmarse el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para expresar el posicionamiento de la plataforma tras las elecciones del 10 de noviembre.

El objetivo no cambió tras conocerse el preacuerdo de coalición: busca hacer una defensa de la España del 78, de lo que se ha conseguido durante y desde la Transición, poner en valor esa historia de éxito y destacar que el "punto virtuoso de la política está en el centro, no en los extremos". También es una denuncia de los populismos, tanto en Europa como en España, según explican.

Redondo indica que un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos "no podrá enfrentar los problemas del país con total seguridad" y que tampoco se puede aceptar "de ninguna manera" que cualquier gobierno tenga que depender de los partidos independentistas.

El documento presentado por 'La España que reúne' en la sede de la Fundación Diario Madrid está respaldado por más de un centenar de personalidades de la sociedad civil entre los que se encuentran profesores, empresarios, profesionales de la medicina o del mundo de la Justicia.

'La España que reúne' "no es una palanca para nadie, no está al servicio de ningún partido ni de Cs, ni del PSOE, ni de nadie"

El exdirigente vasco quiere dejar claro que 'La España que reúne' "no es una palanca para nadie, no está al servicio de ningún partido ni de Cs, ni del PSOE, ni de nadie". Se trata de una expresión de la sociedad civil: "no somos ningún argumento para excusar a nadie o que nadie se pueda justificar en nosotros". Simplemente, recalca, la plataforma expondrá su criterio según se vayan sucediendo las cosas en España.

Así, Redondo ha insistido en que no se trata de una "plataforma de salvación para el PSOE o de una minoría del PSOE o de Cs", sino que es una expresión de la sociedad civil y recomienda fijarse más en las personas desconocidas que han firmado el manifiesto ya que se trata de una "expresión muy plural y no tiene pretensión de ser ningún agente político".

Quién hay detrás de la plataforma

La plataforma fue presentada el pasado 30 de octubre, justo al inicio de la campaña electoral del 10N y está impulsada además por Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, por la abogada del Estado Elisa de la Nuez, el líder de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, el fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras, José María Múgica, hijo del socialista asesinado por ETA Fernando Múgica o el economista Víctor Gómez Frías que ha desarrollado su carrera en universidades españolas y francesas.

En aquel momento, 10 días antes del 10-N, los promotores de 'La España que reúne' reclamaron un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, PSOE, PP y Cs. Entonces, Redondo planteó que los tres partidos dejaran gobernar al que más diputados obtuviera en los comicios para que ese gobierno no dependiera ni de nacionalistas ni de populistas y reclamó que consensuaran una posición en relación con Cataluña. Mientras que Francesc de Carreras propuso un gobierno entre partidos constitucionalistas que no quieran volver a los inicios de la Transición, sino continuar con los grandes avances.