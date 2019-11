Chaves abandona la comisión de la Faffe tras acudir para criticar el sentido electoralista de su citación

No es un plantón puro pero el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chavez no comparecerá finalmente ante la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). José Antonio Griñán, Susana Díaz y María Jesús Montero ya habían anunciado que no acudirían tras ser convocados a petición de Ciudadanos, sin embargo Chaves llegó a primera hora a la sala, pero al parecer su visita fue exprés.

Chaves, que hizo acto de presencia a las 8:30 horas, comenzó a declarar criticando la coincidencia de la fecha de las citaciones. Tras considerar "haber sido manipulado e instrumentalizado" en su condición de ciudadano y expresidente y haber acudido realmente a un "acto de campaña electoral", el ex político ha abandonado la sala.

Las otras tres ausencias ya se conocían aunque solo ha trascendido la justificación de la ahora ministra en funciones, argumentada en dictámenes del Consejo de Estado que recogen que miembros del Ejecutivo central no están obligados a comparecer en órganos autonómicos al no ser de su competencia.