El PP ve en el "espectáculo pueril" de Vox en el Congreso "una exhibición de demagogia, mala fe y electoralismo"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que en el "espectáculo pueril y lamentable" que ha protagonizado Vox en la Diputación Permanente de la Cámara sobre los asientos y Cataluña hay una "exhibición colosal de demagogia, mala fe y electoralismo".

Esta bronca sobre los puestos que debía ocupar cada formación en la sala de la Diputación -órgano que sustituye al pleno en periodo no ordinario- que ha continuado con otra discusión relativa a la situación de Cataluña, ha provocado al final que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, expulsase de la reunión a la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, tras llamarla al orden por tres veces consecutivas.

"Me ha parecido un espectáculo pueril y lamentable", ha proclamado Álvarez de Toledo, que ha subrayado que el hecho de que el partido de Santiago Abascal "se atreva a decir" que el PP "no defiende a España, la democracia y las fuerzas de seguridad" es "una exhibición colosal de demagogia, de mala fe y de electoralismo".

En este sentido, ha recalcado que el compromiso del PP con las fuerzas de seguridad está "fuera de toda duda" y ha acusado a Vox de nuevo de hacer un "electoralismo nacido de la demagogia y la mala fe", a pesar de que ha dicho que intentaba "morderse la lengua" para ser "racional, educada y civilizada" como no hacía Vox.

"Han decidido utilizar la Diputación como un plató"

Álvarez de Toledo ha asegurado que Olona debería saber como Abogada del Estado que lo que ha intentado hacer hoy en el Congreso "no se puede hacer". "Han decidido utilizar la Diputación Permanente como un plató de televisión y eso no es aceptable", ha enfatizado.

Así, ha indicado que Vox puede tener "objeciones" a la labor que se está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez y la actuación de otros partidos, pero ha criticado duramente que pueda "acusar al PP de no defender la democracia española" y de no tener dignidad". "¿Con qué cara nos dicen que no tenemos dignidad? Insisto, una colosal demostración de demagogia, puerilidad y mala fe", ha apostillado.

Además, ha destacado que "lo sorprendente" es que Vox había dado su apoyo está misma mañana a la declaración institucional que el PP ha promovido en la Diputación Permanente en apoyo de la labor de las fuerzas de Seguridad en Cataluña, si bien no ha prosperado al no contar con unanimidad.

"¿Entonces de qué está hablando Vox? Resulta que solo ellos defienden la democracia y a España? ¿Tienen el patrimonio exclusivo de la defensa de España y los españoles?", se ha preguntado visiblemente enfadada, para añadir que la actuación de Vox es el "adanismo característico del populismo".