Twitter, Facebook e Instagram cierran 359 cuentas falsas del PP que el partido creó en la primavera electoral para difundir spam

El PP ha amanecido este viernes señalado tecnológicamente. Hasta 359 cuentas falsas en Twitter, Facebook e Instagram han sido cerradas por las citadas plataformas estos meses tras corroborarse que fueron operadas por la formación política en un intento de modificar el estado de opinión pública en los compases previos a las elecciones generales del 28 de abril. De todas estas cuentas, 259 correspondían a Twitter, 65 a Facebook y 35 a Instagram.

Según un comunicado de Twitter, identificaron que "de manera artificial, potenciaban la opinión pública en España. Operadas por el Partido Popular estas cuentas estuvieron activas durante un período relativamente corto, y consistían principalmente en cuentas falsas con un comportamiento de spam o que hacían Retweet para aumentar la interacción".

Al parecer, el PP no puso mucho empeño en elegir los nombres de usuario. Según ha desglosado el ciber-activista Ben Nimmo en un exhaustivo análisis sobre los datos del informe de Twitter.

And when I say "unsubtle"... well, these were some of the screen names. Seriously? pic.twitter.com/7O35sWLSum

El PP creó las cuentas la primavera pasada, en un periodo que coincide con las elecciones generales celebradas el 28 de abril. Las que más seguidores tenían, apenas sumaban unos cientos de followers, siendo cero los de muchas.

This was amateurish stuff, which I suppose is to the Partido Popular's credit. At least they weren't any good at the dark arts.



Created this spring. None had more than a few hundred followers, many had zero. pic.twitter.com/gReK5awYYz