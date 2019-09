Albert Rivera exige a Sánchez que rectifique y aplique el 155 en Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido este jueves al presidente en funciones, Pedro Sánchez, en reunirse para que aplique la Constitución en Cataluña y aplique el artículo 155 para aplacar los planes de los "dirigentes políticos sectarios" antes de que las ejecuten.

Rivera, en una rueda de prensa en el Congreso, ha reprochado a Sánchez que insulte a Ciudadanos [ayer expresó que le parecía "indecente" la posición de Cs] y "elija a Torra como socio en Barcelona" pero se ha mostrado dispuesto a hablar de las condiciones en las que se aplicaría. "¿Vamos a volver a esperar a que declaren de nuevo la independencia?", se ha preguntado.

"No es un derecho de Sánchez aplicar o no la Constitución, es una obligación. Yo no puedo aplicar el artículo 155, él lo debe hacer", ha añadido el líder de la formación naranja un día después de enviar una carta a Moncloa solicitando un encuentro en este sentido.

Según Rivera, Sánchez ha aplicado un "cordón sanitario contra los constitucionalistas, el mundo al revés" mientras no actúa contra "un xenófobo que ha dicho barbaridades". Además, ha lamentado que la Diada haya sido secuestrada, a su entender, por los independentistas y se haya llegado a criminalizar poner el himno de España, en referencia al incidente ocurrido en la entrega floral.