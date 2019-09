Torra advierte de un enfrentamiento entre Cataluña y el Estado si la sentencia del 'Procés' es condenatoria

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El temor a las consecuencias que puede tener la sentencia del juicio del 'procés', en el que hay varios políticos catalanes implicados, en la relación entre Cataluña y el Gobierno central está en el aire. Y es que Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha advertido de que habrá un enfrentamiento entre la sociedad civil catalana y el Estado si la sentencia no es absolutoria.

"No nos conformamos con que nos traten como ciudadanos de segunda. Habrá una confrontación democrática en Cataluña si la sentencia no es absolutoria", ha indicado Torra durante el desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid, en el que ha argumentado que ya la "la sentencia contra el estatuto quebró el acuerdo constitucional entre el Estado y Cataluña".

Para él esto implica que hay que recurrir a "marcos internacionales superiores a la Constitución", que son los que, a su juicio, dan sostén legal a las reclamaciones independentistas de Cataluña. Por ello, Torra ha considerado que una sentencia condenatoria abriría "una nueva etapa para trazar el camino que culmine en la independencia. Ya no esperamos pactos fiscales o propuestas integradores de España. Esperamos democracia". Y, en este sentido, ha recordado que Pedro Sánchez, a día de hoy presidente de Gobierno en funciones, valoró buscar una solución para situación de la región "fuera del marco constitucional", siempre según las palabras de Torra.

No a la investidura

"Este proceso de negociación no lo rompió Cataluña, sino el Gobierno", ha lamentado Torra, quien ha opinado que el documento programático que presentó el PSOE esta semana supone un retroceso respecto a las "reuniones de Pedralbes y Moncloa. En Cataluña no existe un problema de convivencia" como el que cita el texto, "sino de democracia. La respuesta de Sánchez es peor que la no respuesta". De hecho, son estos argumentos los que le han servido para argumentar que, bajo estas condiciones, JXCaT no apoyará la investidura de Sánchez.

Torra ha argumentado además que no existe quiebra de la convivencia, algo que bajo su punto de vista demuestra el escenario económico de la región. "Nuestro PIB ha crecido. Seguimos batiendo records de exportaciones... En este debate político, la sociedad civil ha sido capaz de dar un vuelco económico a la situación. La cifras dicen que la situación económica en Cataluña va bien y lo que fractura, en todo caso, es no poder hablar".

Cumplimiento

Por otro lado, Torra ha asegurado que se mantiene el objetivo de que que Cataluña cumpla este año los objetivos de estabilidad, a pesar de que los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) indican los contrario. En este escenario, no ha aclarado si la autonomía mantiene sus planes de salir a los mercados en 2020.

Así mismo, la posible celebración de comicios si la Generalitat no logra sacar adelante sus presupuestos no preocupa a Torra. "Se habla mucho de elecciones, pero es lo último que me preocupa en este momento", ha indicado.