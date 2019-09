Calviño reconoce la preocupación de los inversores extranjeros ante la inestabilidad política española

Antonio Lorenzo Santander

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, ha percibido en sus recientes viajes internacionales que la "ausencia de estabilidad política" es la principal preocupación de los inversores extranjeros respecto a España. En un encuentro informativo realizado en el marco del 33 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, que organiza Ametic con el patrocinio del Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, la ministra dejó claro que "la situación de la economía española es positiva", pero recalcó que sería más favorable "si tuviéramos ya un gobierno con una perspectiva de estabilidad para los próximos cuatro años".

Ese escenario de certidumbre, según Calviño, permitiría "abordar las reformas necesarias y daría un mensaje muy claro a todos los inversores internacionales". En ese contexto, Calviño recordó "la buen marcha de los mercados de deuda pública española, con niveles récord de tipos de interés bajos, ya que los inversores ven España como un país con perspectivas positivas".

Calviño defendió la conveniencia del programa de política progresista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar mañana en el Congreso de los Diputados y que en su opinión debería contar con el amplio apoyo de todos los grupos políticos. "No veo por qué tiene que bloquearse la formación de ese gobierno si se trata de una agenda que responde a la preocupación de todos los ciudadanos españoles como hemos podido comprobar en los últimos 14 meses".

"El partido que ha ganado las elecciones es el que menos interés tiene en que haya nuevos comicios"

La ministra de Economía y Empresa indicó que "el partido que ha ganado las elecciones es el que menos interés tiene en que haya nuevos comicios". La victoria del partido socialista en las urnas el pasado mes de abril fue "clara" y "el conjunto de la sociedad española ha dicho claramente que quiere un gobierno liderado por el partido socialista. Por ese motivo, y teniendo en cuenta la incertidumbre y riesgos que nos esperan en los próximos meses, me parece que lo ideal es que cuanto antes tengamos un gobierno".

No obstante, Calviño remarcó que no solo se trata de lograr la investidura, sino de crear "un escenario de gobierno de estabilidad para los próximos cuatro años, que resulta fundamental para que nuestro país tenga estabilidad". Así precisó que esa gobernabilidad resulta "fundamental para la inversión, el crecimiento económico y la prosperidad".

'Tasa Google'

Respecto a la denominada 'Tasa Google', Calviño mostró su convicción para conseguir que los impuestos se paguen allí donde se está generando el valor añadido. Para ello, confía en alcanzar un acuerdo en el G20 y en la OCDE. Sin embargo, si lo anterior no fuera posible, la ministra aboga por hacerlo a nivel europeo o, en su defecto, a nivel nacional. Según argumentó, resulta "indispensable adaptar nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI y la Transformación Digital es uno de los cambios más importantes que ha conllevado el surgimiento de estas grandes plataformas digitales que no tienen una estructura productiva que se acomode con los sistemas fiscales existentes". Por lo anterior, Calviño reclamó el desarrollo de un marco internacional sobre el asunto porque "no podemos renunciar a tener un estructura justa de imposición digital porque las empresas de la economía tradicional o física con la que compiten sí están pagando impuestos allí donde se realiza la prestación del servicio".

'Modelo Macron'

Sobre la posible réplica en España del modelo impositivo digital aplicado en Francia por el ejecutivo presidido por Emmanuel Macron, Calviño recordó que el gobierno español "ya propuso la creación de un impuesto sobre determinadas actividades digitales que lamentablemente decayó cuando, debido al bloqueo de los presupuestos generales del estado, terminó la legislatura de forma anticipada". Ante esa preocupación, la ministra reiteró que su partido no renunciará a aplicar la tasa Google con la "intención de volver a poner sobre la mesa la propuesta creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales".

Cumbre ante un 'Brexit duro'

Ante el posible impacto en la economía española de la aplicación de un 'Brexit duro', Calviño apuntó que "tenemos que estar preparados para lo peor". Por ese motivo, la ministra desveló la convocatoria de una reunión extraordinaria a lo largo de esta semana, propuesta por el presidente del Gobierno, "para que los ministros que estamos más directamente relacionados pongamos al día la información y el análisis de cómo está evolucionando la situación". Esta cumbre podría dar lugar a "mecanismos adicionales a los que habíamos previsto", según Calviño, quien mostró a su Ejecutivo como el primer interesado en que se produzca una salida ordenada del Reino Unido. "Es indudable que España tiene una relación particularmente estrecha con el Reino Unido, hay cientos de miles de ciudadanos españoles que viven y trabajan allí y viceversa, con empresas españolas establecidas con importantes inversiones", dijo.

Digitalización de las pymes

En su ponencia en la inauguración del Encuentro Ametic, Calviño propuso reforzar la colaboración público-privada ante "la insuficiente transformación digital de las pymes españolas", colectivo que abarca a más de tres millones de pequeñas y medianas empresas. En ese empeño, el Gobierno ha dotado con 14 millones la puesta en marcha de un proyecto de una red de 27 oficinas de Transformación Digital en todo el territorio español para estar lo más cerca posible de las empresas, resolver sus consultas y dar una asistencia de primera mano.

En el mismo acto, Pedro Mier, presidente de Ametic, señaló que el actual momento corresponde con la reindustrialización ya que "el cambio al que estamos asistiendo y con la velocidad que lleva, ofrece una gran oportunidad para el país". Así Mier animó a aunar fuerzas económicas, políticas y sociales para aprovechar "el nuevo reparto de cartas".

Por su parte, Isabel Tocino, vicepresidenta de Santander España, mostró el agradecimiento a la universidad y la patronal tecnológica por un encuentro que coincide con la disrupción exponencial que provocan las nuevas tecnologías en la era digital. "La inteligencia artificial nos cambian las ciudades, con sensores que nos ofrecen ahorros eficientes y como banco apostamos hace muchos años en que estos cambios se estaban produciendo, buscando siempre la cercanía con un cliente, que quiere las cosas en tiempo real, con solo pulsar un botón", explicó Tocino tras indicar que su entidad ya cuenta con 35 millones de clientes digitales de los que cinco millones se encuentran en España.