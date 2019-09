Casado prepara el programa económico del PP para anteponerse al PSOE haya o no elecciones

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, adelantó ayer su intención de celebrar una convención económica del PP en las próximas semanas para anteponerse al proyecto del PSOE y explicar así sus propuestas en materia de empleo, inversiones y financiación. "Nuestro compromiso, pase lo que pase, es estabilidad y desbloqueo; si Sánchez nos quiere llevar a elecciones, que todo el mundo sepa que el PP desbloqueará la situación", argumentó el líder de los populares durante un acto en el Parador de Ávila, su antigua circunscripción.

En este sentido, Casado explicó que están trabajando ante todos los escenarios posibles, incluida una repetición de elecciones el 10 de noviembre en caso de que el 23 de septiembre Pedro Sánchez no consiga ser investido como presidente del Gobierno. "No sé si va a haber elecciones generales, el PP no las quiere. Ya sé que nos pueden venir bien, que estratégicamente reforzaría mucho nuestro papel, que habría un cambio en los bloques... Pero somos un partido responsable. En este juego de quién tiene la culpa no nos van a buscar. Eso sí, estamos preparados para, decida lo que decida Sánchez, volver a liderar nuestro país", añadió el número uno del PP. Además, pidió al presidente en funciones que aclare "cuanto antes" si quiere elecciones, "que es lo que parece y que nos ahorre esta precampaña electoral financiada con nuestros impuestos".

No obstante, en este inicio del curso político para los populares, Casado no hizo ninguna referencia explícita a Ciudadanos y Vox, aunque sí hizo hincapié en el mensaje de unidad de centro-derecha, dejando a un lado la propuesta para aglutinar estos votos bajo la marca de España Suma. "Donde el PP ha sumado, España ha ganado. Y donde el PSOE ha sumado, España ha perdido", explicó durante su intervención en este acto.

El líder del PP aseguró que "la izquierda ha demostrado que no sabe negociar, ni siquiera con los que tilda de socios preferentes", por lo que consideró que ante una repetición electoral "la clave sería qué partido es capaz de dialogar a su izquierda y a su derecha, de llegar a acuerdos y desbloquear la situación". Además, afirmó que Sánchez tendría que explicar a sus votantes "por qué lo que ha conseguido hacer en siete comunidades no es válido a nivel nacional", refiriéndose a los pactos autonómicos PSOE-Podemos. Casado apuntó que el PP ha demostrado ser un partido "responsable" capaz de dar "estabilidad". "Nosotros no tenemos nada que temer, el partido está preparado y fuerte para mejorar los resultados", dijo, aunque, en su opinión, los ciudadanos no entenderían una repetición electoral que calificó de "irresponsable".