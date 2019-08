Echenique apremia a Sánchez a sentarse ya a negociar con Podemos y dejar el "tacticismo"

Mientras Pedro Sánchez garantiza que a finales de agosto tendrá un programa que sentará las bases de las nuevas negociaciones con Podemos en busca del Gobierno, la formación morada considera poco lícita la táctica de "último minuto" del candidato porque busca presionarles para aceptar un Gobierno en solitario.

En una entrevista en Cadena Ser, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que no ve sensato que el PSOE aleje las negociaciones para lograr un gobierno y ha instado a los socialistas a negociar "cuanto antes" un acuerdo. "No nos parece sensato que el PSOE se pase tres meses sin negociar y luego precipite unas negociaciones en apenas 48 horas antes de votar la investidura", ha criticado.

Para Echenique, "el tacticismo no es la manera, no tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes", ha señalado al considerar que el PSOE busca presionar a Podemos a aceptar un acuerdo a 48 horas de la investidura.

El de Podemos ha instado a Sánchez a sentarse con Podemos "cuanto antes" para "tomarse el tiempo necesario" para formar un gobierno estable y "abordar los problemas de la gente".

Las tres opciones del PSOE, según Podemos

Según el dirigente de Podemos, el PSOE maneja tres opciones: "o bien un acuerdo con Ciudadanos, un gobierno en solitario acaparando todo el poder, o la repetición electoral". Echenique ha afirmado que la opción preferente del PSOE es gobernar con la derecha, "algo que no ocultan porque llevan desde el 29 de abril brindándoles apoyo".

Sobre la posibilidad de una repetición electoral, Echenique ha avisado de que "devaluaría la democracia" y ha insistido en la posición de su partido, que están dispuestos a hacer políticas "hasta el último momento" y no entiende "en qué está pensando el PSOE al esperar más de veinte días" en negociar un acuerdo de gobierno.

"La negociación dependerá de la posición estratégica que adopte Sánchez", ha indicado el dirigente de Podemos, que considera que "si decide que quiere un gobierno con políticas valientes habrá Gobierno de coalición y si no repetición electoral".

Montero responde que "tacticismo" el de ellos

En respuesta a las palabras de Echenique ha salido la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María José Montero al recordar que fue Unidas Podemos quien actuó con "tacticismo" al rechazar la "magnífica" propuesta que le hizo el PSOE el pasado julio para formar parte del futuro Gobierno.

"Probablemente el tacticismo que ha comentado Echenique es lo que les llevó a no aceptar la propuesta", ha declarado también en Cadena Ser. Además, Montero ha señalado que Unidas Podemos "no quiere sentarse a hablar del acuerdo programático" ahora y no quiso tampoco en julio, en aquel momento porque quería que previamente se garantizase la presencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo y ahora porque sigue insistiendo en que se conforme un Gobierno de coalición. Pero "volvemos a hacer un llamamiento a que nos sentemos a hablar de los problemas de la gente", ha añadido.

A su juicio, en Podemos quizá se arrepientan ahora de no haber aceptado la "magnífica" oferta que les hizo en su momento el PSOE para ocupar una Vicepresidencia de carácter social y tres Ministerios -Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad y Consumo-. "Me parece un despropósito que se siga calificando esa propuesta como decorativa", ha lamentado.