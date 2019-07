Puigdemont no descarta investir a Sánchez si es una estrategia unitaria del independentismo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no ha descartado investir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, si es en el marco de una estrategia unitaria del independentismo: "Lo que tenga que hacer el independentismo en Madrid lo tienen que abordar conjuntamente".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha anunciado la publicación del libro Re unim-nos. Reflexions sobre el retorn a la unitat (Re unámonos. Reflexiones sobre el retorno a la unidad), en el que reclama una "dirección aliada" y una vuelta a la unidad del independentismo.

En un apunte en Twitter, el expresidente ha explicado que el libro tenía que ser un artículo de opinión: "Pero, como dicen los clásicos, no he tenido tiempo de hacerlo corto. Por eso ha tomado forma de librito. Aurora Bertrana pedía que no la condenasen sin leerla. Pues eso".

He escrit unes reflexions, i les acaba de publicar @LaCampana_ed. Havia de ser un article d'opinió, però, com diuen els clàssics, no he tingut temps de fer-lo curt. Per això ha pres la forma de llibret. Aurora Bertrana demanava que no la condemnessin, sense llegir-la. Doncs això. pic.twitter.com/BOR6PNfwAq — Carles Puigdemont (@KRLS) July 30, 2019

En la entrevista radiofónica, Puigdemont ha opinado que ve difícil la unidad "si no hay voluntad" y si no se pueden poner de acuerdo sobre la estrategia y explicar cómo conseguir desarrollarla.

Preguntado por quién formaría parte de esa estrategia unitaria, ha asegurado que no es un problema de nombres, ya que cree que todo el mundo tiene que estar para empujar hacia un objetivo común.

Ha afirmado que puede que la fórmula unitaria no sea válida en este momento para Cataluña, pero que sí que lo habría sido para las elecciones municipales en Barcelona, y ha abogado por que los pactos se hagan en el marco de "una lógica de unidad", incluso un hipotético apoyo al candidato socialista.

"No está fuera de lugar ni un rechazo a una investidura, ni un apoyo a la investidura, si las dos cosas se analizan y se enmarcan en una decisión estratégica", ha sostenido Puigdemont, que ha defendido que hay una diferencia abismal entre el PP y el PSOE, pero que en relación a Cataluña solo se diferencian en el lenguaje.

Rechaza nuevas elecciones

Preguntado por el recorrido de la legislatura, el expresidente ha destacado que el Govern es "uno de los sitios donde hay parte de la unidad" que reclama en su libro, y ha opinado que las elecciones quitan fortaleza al independentismo.

Ha dicho que "la legislatura tiene que poder aguantar" y ha deseado que el Govern continúe trabajando si quiere dar una respuesta a las sentencias por el proceso independentista, que ha reclamado que sea una respuesta coral.

El expresidente ha asegurado que no han debatido aún sobre quién será el candidato de JxCat a unas futuras elecciones autonómicas, ha calificado esta cuestión de prematura, pero ha apuntado que los presos soberanistas "tienen un liderazgo incuestionable".