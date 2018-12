Pau Relat pilotará la ampliación de Fira de Barcelona para competir mejor

Barcelona, 14 dic (EFE).- Pau Relat, elegido hoy presidente de Fira de Barcelona en sustitución de José Luis Bonet, pilotará una nueva etapa en la que la entidad se ha fijado como objetivo modernizar el recinto de Montjüic y ampliar el de Gran Vía, en L'Hospitalet, para competir mejor en el actual escenario global.

El Consejo General de Fira, reunido esta mañana, ha dado luz verde al nombramiento de Relat y le ha encomendado la elaboración de un plan estratégico con el objetivo de la ampliación, que deberá ser una realidad en el horizonte del 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Universal de Barcelona.

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Consejo General de Fira, Ada Colau, ha adelantado hoy este gran proyecto en la conferencia de prensa posterior a la reunión de este órgano, en el que están representadas las tres instituciones implicadas en la gestión de la entidad: el consistorio barcelonés, la Cámara de Comercio de Barcelona y la Generalitat.

Colau ha asegurado que es necesario ampliar el espacio de Fira de Barcelona, dada la saturación a la que se ha llegado ya prácticamente en Gran Via y a la necesidad de actualizar el espacio de Montjüic.

"Hay que apretar el acelerador para garantizar la competitividad de la Fira y por eso hemos encargado a Relat el reto de analizar y elaborar un plan para garantizar un recinto de Montjüic renovado y una posible ampliación de la Fira de L'Hospitalet, que ya está a tope de uso", ha asegurado la alcaldesa.

La alcaldesa de Barcelona ha hecho referencia al momento político "muy difícil" que ha vivido Cataluña este 2018 y que le hizo desistir de abordar la renovación de la presidencia de la Fira hasta que decayera el 155 y se formara un nuevo gobierno catalán, y se ha congratulado de que, pese a ello, la institución pueda hacer gala de unos "muy buenos resultados".

El nombramiento del empresario Pau Relat pone fin a un largo período de desencuentros entre las instituciones implicadas para escoger a la persona que pilotará la nueva etapa de esta entidad.

El de Relat, consejero delegado de Mat Holding y presidente de la asociación Femcat, ha sido el último nombre de una larga lista de candidatos para presidir la Fira que se ha puesto sobre la mesa, especialmente durante el último año.

Con su designación se abre una nueva etapa en Fira de Barcelona, presidida desde 2004 por José Luis Bonet, aunque su mandato estaba vencido desde 2017.

Por su parte, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, ha destacado la trayectoria profesional y conocimiento que Relat tiene de Fira y ha destacado la importancia de mantener "el consenso" entre las instituciones para mantener el dinamismo de esta entidad.

El hasta ahora presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, José Luis Bonet, se ha mostrado convencido de que la entidad mantendrá su papel "clave" para la economía no sólo de Cataluña sino también de España, y se ha alegrado de los planes para ampliar el recinto de Gran Vía. "Ya no cabemos. Barcelona no debe ser solo una gran ciudad ferial del mundo, sino la primera", ha apuntado.

Por su parte, Pau Relat ha asegurado que siente "una gran responsabilidad por el legado que recibo" y por la confianza que se le ha dado, y se ha mostrado convencido de que será posible continuar haciendo camino "trabajando todos juntos, sobre la base del consenso y la lealtad institucional".

Antes de Relat, se habían barajado otros nombres para presidir el consejo de administración de Fira, como los de Kim Faura (Telefónica), Helena Guardans (Sellbytel) o Miquel Martí (Moventia), aunque ninguno había conseguido el consenso de las tres instituciones.

Relat es consejero delegado de la multinacional MAT Holding, dedicada a los sistemas de riego y las conducciones de agua, y preside Femcat, una asociación empresarial que ha mostrado sus simpatías con el movimiento soberanista en Cataluña.

Junto a Relat se han elegido como consejeros a Kim Faura (Telefónica); Manel Vallet (Catalonia Hotels); Helena Guardans (Sellbytel) y Mar Alarcón (Social Car).

Tanto José Luis Bonet como los consejeros salientes de Fira han recibido la Medalla de Oro de esta institución.

El Consejo General de Fira ha hecho hoy también balance de su actividad durante 2018, un ejercicio en el que ha logrado atraer al mayor evento mundial del salón audiovisual, el Integrated Systems Europe (ISE), que llegará a Barcelona a partir de 2021.

Del ejercicio de 2018, destaca de nuevo la celebración del Congreso Mundial de Móviles, que tiene un peso del 30 % en la facturación de Fira, y la de Alimentaria, que supone un 10 %.

En 2018, Fira prevé batir de nuevo su récord de facturación, con una cifra de 210 millones de euros y un ebitda de más de 29 millones.

Estos ingresos de 210 millones suponen un incremento del 13 % sobre el presupuesto inicial y de un 12 % en comparación con 2017, y que llega al 25 % más si se compara con 2016, un año que es comparable por motivos de calendario.

Este resultado es fruto, según han asegurado, de la buena evolución de los salones propios, del peso de acontecimientos externos -como el Mobile- y de la actividad en otros países.