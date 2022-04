El refranero suele ser sabio... pero no siempre acierta. Este año quizás no sea el mejor momento de hacer caso al sell in may and go away y sí de centrarse en compañías value, cuyos fundamentales la bolsa aún no está reconociendo. Son firmas como Gestamp, Prosegur, Logsta, Acerinox, Fluidra o Ence, entre otras.

