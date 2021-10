Los Parques Científicos y Tecnológicos premian a elEconomista por su labor informativa

Maite Martínez Bilbao

El Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia ha acogido la XIX Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en la que se han abordado los desafíos de futuro bajo el lema: "Integrando los ODS: hacia unos parques más sostenibles".

La Asociación ha entregado sus premios a la mejor Práctica en Parques Científicos y Tecnológicos de APTE 2021 y a los Parques más activos de la Red de Técnicos durante 2020, así como el 'IV Premio a la divulgación de los parques científicos y tecnológicos en la prensa española', que ha recaído en el diario elEconomista.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco; Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia; y Felipe Romera, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.

Tras la conferencia inaugural de Cristina Monge, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, y Carlos Mataix, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica de Madrid, se ha celebrado una mesa redonda sobre experiencias de empresas en la integración de las ODS, moderada por Leyre Madariaga, directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno vasco.

Transición justa

La conferencia de clausura ha sido impartida por Josu Jon Imaz, consejero delegado (CEO) de Repsol, que ha defendido que la transición energética es "indispensable", pero "no una transición de cualquier manera". A su juicio, debe ser una transición "justa" donde la industria "tenga la oportunidad de competir" y se "pueda hacer competitiva para hacer frente a los retos de la transición".

Imaz ha señalado también que se tiene que hacer una transición "pensando en los consumidores y la industria" y ha asegurado, en este sentido, que "no es de recibo" que haya que "enfrentarse a meses en los que las familias tengan que pagar la electricidad a 220 o 250 euros el MW/h generado o a que haya industrias que tengan que "parar porque no pueden abordar los costes energéticos". Por ello, cree que se debe "repensar" la transición, "manteniendo la ambición en materia de CO2", pero llevando a cabo una "transición justa y competitiva".

El consejero delegado de Repsol ha reflexionado sobre algunos conceptos a tener en cuenta en la transición energética. Uno de ellos tiene que ver con garantizar la seguridad del suministro. "Si sacamos el gas natural de la ecuación porque emite CO2, las empresas dejan de invertir en gas natural, la producción baja y luego, de repente, no tenemos gas natural y el recibo de la luz se nos pone a 200 euros MWh. Es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado", ha ejemplificado.

Hidrocarburos y responsabilidad

Imaz considera también que se necesita una estrategia sobre cómo se aborda la producción de hidrocarburos "con responsabilidad" y ha indicado que, si no se hace a "costes competitivos", los consumidores "lo van a pagar y la industria también en términos de competitividad".

Por otro lado, ha señalado que descarbonización "no es electrificación". "La electrificación es una parte de la descarbonización y es necesaria, pero una gran parte de sectores y aplicaciones no son electrificables tecnológicamente en los próximos años. Necesitamos también descarbonizar los líquidos porque, si no, no hay solución", ha añadido. Así, Imaz ha afirmado que se necesita "neutralidad tecnológica" y hay que "poner a todas las tecnologías a competir".

Progreso tecnológico

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (www.apte.org) se creó en 1989 como una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es colaborar, mediante la potenciación y difusión de los parques científicos y tecnológicos, a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Actualmente cuenta con 62 parques miembros repartidos por toda la geografía española. 52 de ellos son parques socios, es decir, plenamente operativos, uno es un parque afiliado que está en proceso de desarrollo, uno socio de honor y ocho miembros colaboradores. Estos parques acogieron en 2020 7.967 entidades que facturaron 27.244 millones de euros. Estas empresas proporcionan empleo más de 184.508 personas, de las que 38.212 se dedican a tareas de I+D.

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, formada por los Parques de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, cuenta en la actualidad con 580 empresas que dan empleo a 19.472 personas y presentan una facturación global de 5.361 millones de euros al año. Según datos de 2020, el 1 % del total de empresas vascas está ubicada en alguno de los tres parques de este ecosistema vasco de innovación y supone el 37 % de la inversión empresarial de I+D en Euskadi. TIC, Biociencias y Salud e Ingeniería son sus sectores predominantes. La RPTE forma parte de la Asociación Española de Parques Tecnológicos (APTE) como miembro activo de su Junta Directiva, así como de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP).