Uvesco invertirá 150 millones en 50 aperturas en Madrid

Maite Martínez Bilbao

Tras el salto dado en 2017 con la compra de 16 supermercados Gigante en Madrid, la estrategia de Uvesco -que opera bajo las marcas supermercados BM y Super Amara- es ampliar su presencia en la comunidad, en la capital y en la zona norte, donde prevé invertir como mínimo 150 millones de euros en 50 aperturas en los próximos diez años.

El director general y CEO de Uvesco, José Ramón Fernández de Barrena, ha adelantado esta inversión en el marco del 34ª Congreso de Aecoc. afirmando que el madrileño es "un mercado potencial", donde abrirá cinco establecimientos en total este año. Y es que a las aperturas que ha realizado en Boadilla, Villaviciosa y Hoyo de Manzanares sumará otras dos tiendas en Majadahonda y Tres Cantos antes de que finalice 2019.

El grupo vasco financiará la mayor parte de estas operaciones con recursos propios y otra parte con endeudamiento, desestimando la búsqueda de nuevos socios para el proyecto o la salida a Bolsa, según ha asegurado Fernández de Barrena.

También ha reconocido el directivo que le han ofrecido la adquisición de supermercados Día, pero "no se trata de crecer por crecer, tenemos claro nuestro modelo de negocio, que es crear servicio al cliente, y no todos los establecimientos cumplen nuestras expectativas". No obstante, no ha descartado "compras inorgánicas".

Compra de 11 tiendas Simply en Bizkaia

En este sentido, Uvesco acaba de cerrar la compra a Auchan de 11 supermercados Simply de Bizkaia, con lo que incorpora 309 personas a su plantilla y finalizará 2019 con 18 aperturas. Para 2020 estima siete u ocho aperturas. La cadena cuenta en Euskadi con una cuota de mercado cercana al 20% y concentra el 75-80% de sus ventas.

Esos once establecimientos Simply, ubicados en Bilbao, Barakaldo, Portugalete y Santurtzi, abrirán la primera quincena de noviembre bajo la enseña de BM, tras una inversión de cinco millones en su adaptación y reforma.

Sobre el cierre del presente ejercicio, José Ramón Fernández de Barrena ha afirmado que cumplirán el objetivo fijado y llegarán a 770 millones de facturación y mejorarán los resultados del año anterior.

El grupo Uvesco, empresa familiar con sede social en Irún (Gipuzkoa), está presente en el País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila. Tiene una red de 234 establecimientos y cuatro plataformas logísticas y su plantilla asciende a 5.000 personas.