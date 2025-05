La agenda económica Turquía-España gana velocidad

El impulso de las relaciones económicas entre Turquía y España ha sido más fuerte que nunca y no es casualidad. La 8ª Cumbre Intergubernamental entre Turquía y España, celebrada en Madrid el 13 de junio de 2024, bajo el auspicio del Presidente de la República de Turquía S.E. Sr. Recep Tayyip Erdogan y el Presidente del Gobierno del Reino de España S.E. Sr. Pedro Sánchez envió un mensaje claro y contundente: Turquía y España no solo son socios, sino aliados en su objetivo común de construir economías modernas, resilientes y ricas en oportunidades.

Lo que hizo notable a esta Cumbre fue su carácter marcado económico. El comercio y la inversión no fueron temas secundarios, sino el eje del debate, centrado en los sectores más atractivos para nuestros respectivos entornos empresariales. Entre los 17 Memorandos de Entendimiento alcanzados durante la Cumbre, 7 de ellos se enfocaron en la cooperación entre agentes económicos, reforzando así los cimientos de la siempre próspera asociación económica entre ambos países. No se trató de meras declaraciones de buena voluntad, sino de los cimientos de un modelo de cooperación más profundo y estructurado, respaldado por sólidos mecanismos institucionales. Otra prueba tangible de este enfoque fue el gran interés mostrado por los círculos empresariales en el Foro Empresarial, la Plataforma de Tecnología Digital y la Reunión de Cooperación de la Industria de Defensa, organizados al margen de la Cumbre.

El creciente alineamiento entre Turquía y España no es fruto del azar. Más allá de la identidad mediterránea que comparten ambos países, que propicia asociaciones naturales en múltiples ámbitos, Turquía —con su dinámico mercado de más de 85 millones de personas—, se posiciona hoy como uno de los socios económicos más versátiles de Europa. No solo ofrece proximidad geográfica y producción competitiva, sino también un ecosistema de innovación en maduración, una ambiciosa agenda de transición ecológica y una posición estratégica en la encrucijada de Europa, Asia y Oriente Medio. Para las empresas españolas interesadas en expandirse internacionalmente, Turquía representa una propuesta de valor única: acceso a múltiples mercados, una mano de obra altamente cualificada, sólidas capacidades industriales y un firme respaldo a la inversión extranjera. Las empresas españolas, ya activas en sectores de automoción, energía, finanzas entre otros en Turquía, se encuentran en una posición privilegiada para ampliar su presencia y aprovechar las oportunidades de nueva generación. De hecho, las oportunidades no se limitan a nuestros dos países, sino que el camino está plenamente abierto para iniciativas conjuntas en terceros países.

El impulso continúa en 2025 y el aumento de las cifras comerciales es una muestra clara de ello. Además, el pasado 29 de mayo, Turquía y España convocaron en Estambul la Comisión Conjunta Económica y Comercial (JETCO), presidida por el Ministro de Comercio de la República de Turquía, Excmo. Sr. Ömer Bolat, y el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Excmo. Sr. Carlos Cuerpo. Esta plataforma ha sido concebida para para dar continuidad la visión estratégica acordada en la Cumbre Intergubernamental y traducirla en resultados concretos y medibles. No se trata de una simple reunión, sino de un espacio de trabajo para identificar oportunidades, dar seguimiento a las decisiones adoptadas y ponerlas en práctica. En efecto, JETCO garantizará que nuestra cooperación no se limite a un apretón de manos, sino que fortalezca mediante la acción conjunta.

La relación económica entre Turquía y España está entrando en una nueva etapa, caracterizada por la acción, la ambición y el beneficio mutuo. Nuestras economías no solo están alineadas, sino cada vez más integradas. Con objetivos comunes y una visión compartida, estamos preparados para construir algo más que flujos comerciales: una alianza económica estratégica y duradera, basada en sectores de nueva generación y con un alcance que trasciende las áreas tradicionales de cooperación para proyectarse a nivel global.