La agenda ASG, un elemento indispensable en la gobernanza empresarial

En actualidad, los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) han dejado de ser conceptos ajenos para convertirse en elementos estratégicos dentro de los comités de dirección de las empresas. Palabras que trascienden la etimología y que están transformando la manera de operar de las organizaciones, de todos los sectores y de todos los tamaños

Se trata de una evolución que no se ha dado simplemente porque las empresas así lo han querido o porque la normativa así lo ha obligado, que también, sino que proviene y responde, en gran medida, a la cada vez mayor conciencia social de los equipos dentro de las compañías. Una búsqueda de actuación responsable que refleja una transformación profunda en las expectativas de los empleados, una nueva generación que ha funcionado como motor de cambio y que busca tener un propósito que dé sentido a su trabajo, por lo que exige a sus líderes que operen siguiendo en esta misma línea.

Es por ello que los criterios ASG como pilares de la sostenibilidad, se están integrando de manera transversal en las estrategias corporativas. La sostenibilidad ya no es un área 'blanda' sino que supone un componente con mucho peso en las decisiones estratégicas de las organizaciones. Se trata de una nueva manera de hacer empresa de forma tangible, exportable y que, incluso, llega a inspirar a otros. Este enfoque incluye evaluar los criterios ASG en procesos clave, como adquisiciones o inversiones, y asegurarse de que las empresas con las que se colabora comparten valores similares.

De esta forma el liderazgo empresarial evoluciona hacia modelos más colaborativos, centrados en alianzas estratégicas que multipliquen el impacto positivo. Lo que demuestra que la sostenibilidad no es solo un compromiso ético, que esté en las agendas de las compañías como algo simbólico, sino que sirve como catalizador para la innovación y la competitividad. La incorporación de iniciativas de responsabilidad social en las organizaciones no solo transforma a quienes participan en ellas o a quienes forman parte de ellas, sino que también inspira a quienes observan estos cambios. Pero, para lograrlo, es fundamental medir y comunicar de manera transparente los avances en materia ASG: "lo que no se mide, no existe".

Es esencial contar con métricas claras y objetivos alcanzables y comunicar los logros alcanzados de forma transparente: explicar claramente las decisiones tomadas en relación a la sostenibilidad y dedicar tiempo a que la gente lo pueda asimilar. Todas y cada una de las personas que forman parte de una compañía y que se relacionan con ella deben conocer y vincularse de una u otra manera con los criterios ASG. De esta manera queda claro por qué la agenda ASG ha dejado de ser una moda para consolidarse como un elemento indispensable en la gobernanza empresarial. Y es un hecho que las empresas están evolucionando en este sentido.

Desde la educación hasta la estrategia corporativa, estos principios están marcando el rumbo hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, un modelo que no sólo repercute de manera positiva en la rentabilidad de la empresa, sino que también ayuda a la retención del talento, al darle un sentido más completo al trabajo que hace cada uno de los empleados de una organización.

No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. El futuro de las organizaciones estará determinado por la capacidad de quienes ocupamos puestos directivos para abrazar este cambio de época con liderazgo, colaboración y compromiso real. Es importante tener una figura ética social y establecer alianzas para esto, porque las pequeñas acciones de muchos multiplican y ayudan a cumplir ese propósito. Porque, al final, el objetivo no es solo cumplir con una normativa, sino establecer alianzas que nos ayuden a construir un mundo mejor para todos.