La ficción de los contratos cerilla

A la espera de saber si el gobierno se humillará una vez más ante Junts y venderá la igualdad entre los españoles para conseguir el "sí" de los independentistas a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, los datos del Servicio Público de Empleo siguen demostrando el populismo irresponsable de una medida que tendrá un impacto directo negativo sobre la producción y la creación de empleo en país donde el paro real supera los 3,8 millones de personas, mas de un millón por encima de los que el gobierno admite y la contratación sigue en caída libre.

Como muestra el último informe del Gabinete de Estudios de USO, a pesar del efecto balsámico que la Semana Santa ha tenido para reducir los datos de desempleo, el total de personas que no están ocupadas en España, es decir desempleadas o paradas, alcanzó al finalizar abril los 3.090.754, que se distribuyen en: 2.512.718 parados registrados, 370.653 con disposición limitada y 207.383 considerados como otros no ocupados. A ellos habría que sumar los afectados en ERTES que alcanzaron al finalizar abril los 14.951 y los fijos discontinuos inactivos que se sitúan por encima de los 750.000. En total el número real de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,8 millones.

Pero más preocupante aún que el desempleo es el descenso continuado de la contratación. Los propios datos del SEPE muestran que el número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.140.733 que suponen un descenso de 126.707 (-10,00%) sobre el mismo mes de 2024. Y si miramos la contratación acumulada en los cuatro primeros meses de 2025 vemos que se eleva a 4.619.730, lo que supone 94.205 contratos menos (-2,00%) que en igual periodo del año anterior.

Además en abril de 2025 se han registrado 507.903 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 44,52% de todos los contratos con un descenso de 51.351 (-9,18%) sobre igual mes del año anterior. En el acumulado enero-abril se realizaron 2.006.463 contratos indefinidos que son 87.751 menos, un 4,19% de caída, que en el mismo periodo de 2024.

A la vista de estos datos la pregunta pertinente es ¿cómo si se han realizado más de 1,1 millones de contratos en abril el paro sólo baje en 60.503 personas? Una disfunción que para los responsables del Gabinete de Estudios de USO es consecuencia de que "este volumen de contratación no absorbe las demandas de empleo, porque se están produciendo en la práctica más rescisiones de contratos que altas se producen. Se mantiene una alta rotación en el empleo". ¿Cuánto ha durado el medio millón de contratos indefinidos?: tenemos contratos cerilla que se consumen en muy poco tiempo.

Añadir a esto que han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito 24.116 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación. En otras palabras, que la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable.

Desde CEOE y Cepyme cuantifican en 4.793 euros de media al año el coste adicional que para cada pyme y autónomo supondrá la reducción de la jornada laboral impuesta al margen del diálogo social, cuando los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral muestran que la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas durante el último trimestre de 2024 ha sido de 31.7 horas, muy por debajo de la que se realizaba en 2007 y 2008. Y ello con el agravante del estancamiento de la productividad por hora trabajada que en España apenas subió el 0,1% frente al 0,8% de la media de la UE.

Esta es la realidad de la política social y laboral de un gobierno que incapaz e incapacitado para gobernar en lugar de crear puestos de trabajo se dedica a repartir el escaso empleo existente entre más personas que no completan una jornada entera de trabajo, lo que implica salarios más bajos y aumento de las situaciones de pluriempleo que afectan ya 687.200 personas en este país. Amén.