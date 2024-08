Loterías debe ser más exigente en su control

El Tribunal de Cuentas revela que el 8% de los grandes premios de la Lotería se abonaron, de 2019 a 2022, sin hacer comprobaciones contra el blanqueo. No toda la responsabilidad recae sobre Loterías, ya que son los bancos los que aplican este control.

Ahora bien, si no lo hacen, la empresa pública debe exigírselo. El blanqueo mediante la recompra de décimos premiados no es un problema menor. Uno de los motivos que llevaron a crear el impuesto del 20% sobre premios superiores a 2.500 euros fue, precisamente, elevar la compensación que tienen que pagar los defraudadores para conseguir que les vendan los boletos. No obstante, el medio más eficaz para atajar esta práctica siempre será comprobar que quien cobra un boleto premiado no tiene antecedentes por blanqueo.