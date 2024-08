Un bloqueo aún mayor para Sánchez

La convocatoria de la investidura de Salvador Illa apenas despeja incertidumbres en Cataluña y en el Congreso de los Diputados.

Las amenazas de Junts de impugnar el acto, comparezca o no Puigdemont, continúan en el aire. Pero, a más largo plazo, no deben olvidarse las consecuencias de una ruptura del partido del expresidente fugado con el PSOE. No solo será imposible que prosperen las promesas del PSC a Esquerra. Tampoco saldrán adelante los Presupuestos, cuya senda fiscal ya fue rechazada y otras cinco leyes económicas como la reforma fiscal que la UE pide a España para liberar el nuevo pago de ayudas NextGen. La legislatura está paralizada y el presidente Sánchez está abocado a un bloqueo mayor por su afán de seguir en el poder a toda costa.