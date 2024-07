OTAN, ¿defunción a los 75?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebró la Cumbre de su 75 aniversario del 7 al 9 de julio de 2024 en Washington, D.C.

El dilema sobre la continuidad de la importancia o sobre el crecimiento de la irrelevancia de la organización, es decir, sobre su evolución futura o sobre su desaparición, planeó sobre esta reunión.

El propósito original que se le encomendó a la OTAN fue el de "mantener a los rusos [es decir, a los soviéticos] fuera, a los americanos dentro [ambos de Europa] y a los alemanes sometidos", en palabras de su primer secretario general, el británico Lord Ismay, quien utilizó las preposiciones inglesas out, in y down, respectivamente, para formular este ripio.

La OTAN fue un producto nacido de la Guerra Fría y de un mundo bipolar, que surgieron tras el final de la II Guerra Mundial.

Esta alianza militar adaptó su papel al momento unipolar que emergió en el mundo al colapsar la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) entre 1989 y 1991, se expandió hacia el este de Europa y amplió el número de sus socios.

Ese movimiento de las fronteras de los miembros de la OTAN hacia el este desde 1995 fue una idea original de Alemania, que fue adoptada por el presidente Bill Clinton y su secretaria de Estado, Madeleine Albright, quienes la impulsaron bajo la presión de los países de la Europa Central.

La OTAN es hoy una antigualla porque no representa los cambios que han sucedido en el mundo y en Europa durante las últimas décadas.

La URSS desapareció en 1991 y los soviéticos están fuera de Europa porque no existen.

La OTAN ha conseguido que los europeos, sustitutos de los alemanes en la ocurrencia de Lord Ismay, estén sometidos al no habérseles dejado desarrollar su propia seguridad para que nunca fueran competidores potenciales de Estados Unidos (EE. UU.).

Los americanos se mantienen en Europa y en una posición de dominio sobre ésta.

La realidad terca es que las prioridades estratégicas de EE. UU. en 2024 no están en Europa, sino, en Asia.

EE. UU. define a China como la amenaza más grande que enfrenta en el mundo desde su creación como nación, más aún que las que supusieron en su día los imperios español, alemán o japonés y el proyecto nazi de Alemania o el régimen comunista de la URSS.

La capacidad productiva de China es superior a las de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EE. UU. y el Reino Unido agregadas.

Asia es una región más importante para EE. UU. que Europa desde el punto de vista comercial y, por ello, piensa que debe virar su atención hacia el este.

Rusia, en cambio, es un reto para EE. UU. como poder regional en Europa, pero no es un competidor por la hegemonía mundial estadounidense y tampoco es una amenaza estratégica para Washington, ni para Europa.

El gobierno de Biden cometió en 2021 el error monumental de pensar que podría provocar a Moscú e infligir a Rusia una derrota estratégica, militar, económica y diplomática rápida en Ucrania.

Aquella decisión era contraria a las necesidades euroatlánticas de reestructurar su arquitectura actual de seguridad.

El formato actual de la OTAN no es compatible con los retos a los que hace frente EE. UU. en la actualidad y se ha convertido en una fuente de generación de inestabilidad en el hemisferio norte del planeta.

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo noviembre y el pronóstico de que la deuda estadounidense vaya a alcanzar los $50,7 billones en 2030 deberían ayudar a que EE. UU. reflexionara seriamente sobre si la OTAN se ha convertido en una reliquia de épocas de Guerra Fría y de momento unipolar extinguidas.

La cuestión es si la OTAN sabrá adaptarse a un mundo multipolar nuevo o si se ha quedado enganchada a un tiempo que ya pasó.